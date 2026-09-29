Juventus, i risultati del bilancio 2025/2026: rosso di 66 milioni. Exor prepara un nuovo aumento di capitale

Il rosso, definito in linea con le previsioni, arriva insieme a un indebitamento finanziario netto di 331,1 milioni di euro, in aumento di 50,9 milioni rispetto ai 280,2 milioni del 30 giugno 2025. I ricavi e proventi scendono da 529,6 a 474,7 milioni (-10,4%), soprattutto per il calo dei proventi dalla gestione dei diritti dei calciatori e dei diritti audiovisivi. A pesare è anche l’assenza dei 27 milioni legati alla partecipazione al Mondiale per club dell’esercizio precedente. In crescita, invece, i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, saliti di 20,3 milioni grazie all’entrata a regime degli accordi con Stellantis Europe e Visit Detroit.