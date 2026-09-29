FINANZA

Juventus, i risultati del bilancio 2025/2026: rosso di 66 milioni. Exor prepara un nuovo aumento di capitale

I bianconeri ufficializzano i risultati economici della passata stagione: in arrivo un'iniezione di capitale da 250 milioni

29 Set 2026 - 19:03
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La Juventus chiude il bilancio 2025/26 con una perdita consolidata di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni dell’esercizio precedente. È il dato centrale del documento approvato oggi dal Consiglio di amministrazione, che fotografa una stagione condizionata dalle performance sportive e prepara una nuova operazione di rafforzamento patrimoniale.

Il rosso, definito in linea con le previsioni, arriva insieme a un indebitamento finanziario netto di 331,1 milioni di euro, in aumento di 50,9 milioni rispetto ai 280,2 milioni del 30 giugno 2025. I ricavi e proventi scendono da 529,6 a 474,7 milioni (-10,4%), soprattutto per il calo dei proventi dalla gestione dei diritti dei calciatori e dei diritti audiovisivi. A pesare è anche l’assenza dei 27 milioni legati alla partecipazione al Mondiale per club dell’esercizio precedente. In crescita, invece, i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, saliti di 20,3 milioni grazie all’entrata a regime degli accordi con Stellantis Europe e Visit Detroit.

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Sul fronte dei costi, la Juventus ha registrato una riduzione di 42,1 milioni degli oneri operativi. Il risultato operativo resta però negativo per 39,4 milioni, mentre il patrimonio netto consolidato si attesta a 11,5 milioni.

La società guarda ora al rafforzamento finanziario. Il CdA proporrà all’assemblea degli azionisti una delega per un aumento di capitale fino a 250 milioni di euro, da realizzare in una o più tranche. Exor, azionista di maggioranza con il 65,4%, ha confermato il proprio sostegno all’operazione e verserà immediatamente 60 milioni come anticipo sul futuro aumento di capitale. L’eventuale esercizio della delega è previsto entro la fine del 2026, a condizioni di mercato favorevoli.

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Le prospettive restano legate anche ai risultati sul campo. La mancata qualificazione alla Champions League per la stagione 2026/27, dopo il sesto posto in Serie A, porterà secondo le previsioni a un altro esercizio in perdita. Il club indica invece un progressivo miglioramento per il 2027/28 e il 2028/29, nell’ipotesi di un ritorno a performance sportive in linea con quelle degli anni precedenti.

Il prossimo appuntamento sarà l’assemblea degli azionisti, convocata per il 3 novembre all’Allianz Stadium, chiamata tra le altre cose a esaminare il bilancio e la delega per l’aumento di capitale.

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