Il City rischia grosso, nel mirino anche il presunto doppio stipendio di Mancini

C'è anche il contratto di Roberto Mancini al vaglio dell'accusa nella maxi-inchiesta che ha coinvolto il Manchester City in Inghilterra. Il club allenato adesso da Maresca sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League e ora rischia grosso. Dalla multa o all'espulsione dal campionato: sono numerose le possibili sanzioni.