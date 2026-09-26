Manchester City, lettera del presidente ai tifosi: "Siamo fiduciosi, vorrei dirvi perché ma non posso"

"Faccio parte di questo club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di stare al vostro fianco all’Etihad, a Wembley e a Istanbul", esordisce Al Mubarak, sottolineando il legame profondo che lo unisce ai colori della squadra. Il numero uno dei Citizens ha voluto affrontare direttamente il clima di incertezza generato dalle ultime notizie: "A seguito delle notizie riportate dai media, molti di voi avranno trascorso la serata rispondendo a domande e messaggi di amici, familiari e colleghi. Lo stesso vale per me. Ecco cosa ho detto alla mia famiglia: il procedimento della Premier League ha ancora molta strada da fare, e la nostra fiducia e determinazione nel dimostrare l’innocenza del club sono forti quanto lo erano all’inizio".