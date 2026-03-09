Incredibile in Germania: tifoso entra in campo e stacca la spina del Var

Incredibile quanto successo durante la partita della seconda divisione tedesca tra Preussen Munster ed Hertha Berlino: un tifoso è entrato in campo e ha staccato la spina al monitor del Var, rendendo impossibile la revisione dell'azione da parte dell'arbitro. L'arbitro Felix Bickel era stato chiamato al Var per l'assegnazione di un rigore ma il monitor era stato manomesso da uno spettatore con il volto coperto. La decisione è stata quindi presa direttamente dal Var Katrin Rafalski che l'ha comunicata a Bickel, che ha assegnato il penalty poi realizzato dall'Hertha. "Uno spettatore è entrato illegalmente in campo e ha staccato la spina dell'attrezzatura tecnica", ha dichiarato il Preussen Munster in una nota in cui ha espresso "rammarico per l'accaduto" e assicurato che "farà tutto il possibile per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili".