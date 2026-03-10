Tudor sempre peggio col Tottenham: prende quattro gol dall'Atletico in 22'

In occasione di due reti (gravissima la papera sul gol di Julian) evidenti le responsabilità del portiere Kinsky, sostituito tra le lacrime al 17'. Al suo posto è entrato, dopo appena un quarto d'ora di gioco, l'italiano Vicario. Kinsky, classe 2003 ceco, mai titolare quest'anno in Premier, era stato schierato dall'allenatore Igor Tudor per scelta tecnica. "È meglio per la squadra", aveva detto alla vigilia l'allenatore creato che ha deciso di puntare su un numero uno che non vedeva il campo dal 16 maggio del 2025.