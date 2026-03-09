Maxi rissa in Cruzeiro-Atletico Mineiro e 23 cartellini rossi! È record nel calcio brasiliano

In Brasile è finita a botte la sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, finale del campionato Mineiro. Alla fine si registrano 23 espulsioni in totale, che rappresenta un nuovo record per il calcio brasiliano: il precedente primato era di 22 espulsioni, stabilito nel 1954 tra Portuguesa e Botafogo. In campo anche la Polizia. A Belo Horizonte la rissa si è scatenata nei minuti finali: tutto è scattato quando il portiere dell'Atletico Everson è uscito sui piedi del centrocampista avversario Christian poi lo ha braccato e steso a terra. A quel punto sono accorsi gli altri giocatori e la situazione è degenerata.