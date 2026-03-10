Tennis, Sabalenka non sbaglia agli Indian Wells: Osaka ko
Non tradisce le attese il match di cartello di oggi in singolare femminile a Indian Wells. La numero 1 di oggi, la quattro volte campionessa Slam Aryna Sabalenka, ha sconfitto 6-2, 6-4 la numero di ieri, la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka, che proprio a Indian Wells ha vinto nel 2018 il primo titolo professionistico della sua carriera in singolare. Ai quarti Sabalenka giocherà contro la canadese Victoria Mboko (10) o la statunitense Amanda Anisimova (6).