Tennis, Sabalenka non sbaglia agli Indian Wells: Osaka ko

10 Mar 2026 - 21:09

Non tradisce le attese il match di cartello di oggi in singolare femminile a Indian Wells. La numero 1 di oggi, la quattro volte campionessa Slam Aryna Sabalenka, ha sconfitto 6-2, 6-4 la numero di ieri, la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka, che proprio a Indian Wells ha vinto nel 2018 il primo titolo professionistico della sua carriera in singolare. Ai quarti Sabalenka giocherà contro la canadese Victoria Mboko (10) o la statunitense Amanda Anisimova (6).

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Indian Wells al via

Indian Wells al via

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Basket, super multa per Doncic: brutto gesto nei confronti dell'arbitro
Tennis, Sabalenka non sbaglia agli Indian Wells: Osaka ko
Milano, il sindaco Sala: "Vogliamo fare un palazzetto solo per il ghiaccio"
Hockey, nasce una nuova squadra a Milano: verrà svelata ad aprile
Ciclismo, Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la seconda tappa, Del Toro nuovo leader