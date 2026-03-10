Al-Khelaifi bloccato in Qatar dalla guerra: non assisterà a Psg-Chelsea

10 Mar 2026 - 21:34

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, è rimasto bloccato in Qatar a causa della guerra in Medio Oriente, e pertanto non potrà assistere alla gara di andate contro il Chelsea valida per gli ottavi di finale di Champions League. Al-Khelaifi non è stato in grado di partire da Doha per più di una settimana, ha dichiarato all'Associated Press una fonte a conoscenza della situazione. I voli in entrata e in uscita dal Medio Oriente sono stati influenzati dalla guerra in Iran, iniziata con gli attacchi di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Al-Khelaifi ha cercato di tornare a Parigi in vista della partita in programma mercoledì, ma senza riuscirci.

