Basket, super multa per Doncic: brutto gesto nei confronti dell'arbitro
© Getty Images
Costerà 50mila dollari a Luka Doncic un gesto irrispettoso rivolto ad un arbitro durante il match vinto domenica scorsa dai Los Angeles Lakers sui New York Knicks. Lo sloveno credeva di aver subito un fallo dall'ala dei Knicks Mohamed Diawara ma quando dopo l'impatto ha capito che la sanzione era stata inflitta a lui, ancora steso a terra si è strofinato le dita guardando l'arbitro, apparentemente a indicare che era stato pagato per quel fischio.
Il suo comportamento è stato ritenuto "inappropriato e non professionale" dalla Lega, che oggi ha stabilito la multa. Doncic ha avuto diversi scontri con gli arbitri in questa stagione. Finora gli sono stati fischiati contro 15 falli tecnici e al prossimo scatterà la squalifica automatica di una partita.