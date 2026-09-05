Premier League: il City di Maresca resta in vetta, delude ancora il Tottenham di De Zerbi

LE ALTRE PARTITE

Newcastle e Bournemouth pareggiano 2-2 a St James’ Park: Barnes (37’) e Ramsey (88’) rispondono al vantaggio di Tavernier (9’) e all’autogol dell’ex Milan Thiaw (35’). A terminare in parità è anche la sfida tra Brighton e Leeds, con Bogle (15’) e Vuskovic (72’) a fissare l’1-1 finale. Stesso risultato tra Brentford e Sunderland, match in cui è il rigore trasformato dall’ex Roma Le Fée (82’) a pareggiare il gol di Janelt (57’), mentre il Crystal Palace si aggiudica 3-2 una partita scoppiettante in casa del Fulham: la doppietta di Mitchell (35’ e 54’) e il gol di Chilwell (77’) superano i centri di King (11’) e Palacios (42’).