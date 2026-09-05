Premier League: il City di Maresca resta in vetta, delude ancora il Tottenham di De Zerbi

Prosegue con un altro successo l’avvio di Premier League del Manchester City di Enzo Maresca, bravo a centrare la terza vittoria nelle prime tre giornate di campionato. I Citizens superano infatti 1-0 il Coventry City di Lampard all’Etihad, dove è sempre Haaland a decidere la gara. A deludere ancora in questo terzo turno è invece il Tottenham di Roberto De Zerbi, che si deve accontentare di uno 0-0 contro il Nottingham Forest al City Ground: gli Spurs restano sempre con zero gol segnati, ma ottengono quantomeno il loro primo punto.
MANCHESTER CITY-COVENTRY CITY 1-0
Il Manchester City accoglie il Coventry all’Etihad, dove è l’immancabile Haaland a stappare il match al 26’: cross perfetto di Semenyo dalla destra e incornata vincente del norvegese a centro area, con i Citizens che erano già andati vicini al vantaggio tre minuti prima, con il palo colpito da Cherki. Sempre Haaland si vede poi annullare la doppietta personale al 58’, per un fuorigioco di Enzo Fernandez, oggi al suo debutto nel City (così come Ndiaye). Maresca si accontenta allora dell’1-0, risultato che gli basta per vedere la sua squadra salire a quota 9 punti, in vetta alla classifica, grazie anche a un paio di decisive parate di Donnarumma. Ancora a secco di punti resta invece il neopromosso Coventry di Lampard.
NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM 0-0
Il Tottenham fa visita al Nottingham Forest al City Ground e al 66’ si ritrova sotto nel risultato: Neco Williams appoggia in rete un pallone alzato da Gibbs-White, ma il Var si accorge di un tocco di mano del gallese e porta l’arbitro ad annullare il gol. Si resta allora sullo 0-0, con Mudryk che fa poi il suo debutto per il Tottenham al 74’, tornando in campo per la prima volta in un match ufficiale dal 28 novembre 2024, quando era stato fermato e poi squalificato per doping. Neanche l’ingresso dell’ucraino, fortemente voluto da De Zerbi, aiuta però gli Spurs a sbloccarsi. I londinesi restano infatti fermi a zero alla voce gol segnati, ma conquistano perlomeno il primo punto del loro campionato.
LE ALTRE PARTITE
Newcastle e Bournemouth pareggiano 2-2 a St James’ Park: Barnes (37’) e Ramsey (88’) rispondono al vantaggio di Tavernier (9’) e all’autogol dell’ex Milan Thiaw (35’). A terminare in parità è anche la sfida tra Brighton e Leeds, con Bogle (15’) e Vuskovic (72’) a fissare l’1-1 finale. Stesso risultato tra Brentford e Sunderland, match in cui è il rigore trasformato dall’ex Roma Le Fée (82’) a pareggiare il gol di Janelt (57’), mentre il Crystal Palace si aggiudica 3-2 una partita scoppiettante in casa del Fulham: la doppietta di Mitchell (35’ e 54’) e il gol di Chilwell (77’) superano i centri di King (11’) e Palacios (42’).