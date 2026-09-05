INGHILTERRA

Premier League: il City di Maresca resta in vetta, delude ancora il Tottenham di De Zerbi

Haaland abbatte 1-0 il Coventry di Lampard e i Citizens fanno tre su tre in campionato. 0-0 degli Spurs a Nottingham

05 Set 2026 - 18:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue con un altro successo l’avvio di Premier League del Manchester City di Enzo Maresca, bravo a centrare la terza vittoria nelle prime tre giornate di campionato. I Citizens superano infatti 1-0 il Coventry City di Lampard all’Etihad, dove è sempre Haaland a decidere la gara. A deludere ancora in questo terzo turno è invece il Tottenham di Roberto De Zerbi, che si deve accontentare di uno 0-0 contro il Nottingham Forest al City Ground: gli Spurs restano sempre con zero gol segnati, ma ottengono quantomeno il loro primo punto.

MANCHESTER CITY-COVENTRY CITY 1-0
Il Manchester City accoglie il Coventry all’Etihad, dove è l’immancabile Haaland a stappare il match al 26’: cross perfetto di Semenyo dalla destra e incornata vincente del norvegese a centro area, con i Citizens che erano già andati vicini al vantaggio tre minuti prima, con il palo colpito da Cherki. Sempre Haaland si vede poi annullare la doppietta personale al 58’, per un fuorigioco di Enzo Fernandez, oggi al suo debutto nel City (così come Ndiaye). Maresca si accontenta allora dell’1-0, risultato che gli basta per vedere la sua squadra salire a quota 9 punti, in vetta alla classifica, grazie anche a un paio di decisive parate di Donnarumma. Ancora a secco di punti resta invece il neopromosso Coventry di Lampard.

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM 0-0
Il Tottenham fa visita al Nottingham Forest al City Ground e al 66’ si ritrova sotto nel risultato: Neco Williams appoggia in rete un pallone alzato da Gibbs-White, ma il Var si accorge di un tocco di mano del gallese e porta l’arbitro ad annullare il gol. Si resta allora sullo 0-0, con Mudryk che fa poi il suo debutto per il Tottenham al 74’, tornando in campo per la prima volta in un match ufficiale dal 28 novembre 2024, quando era stato fermato e poi squalificato per doping. Neanche l’ingresso dell’ucraino, fortemente voluto da De Zerbi, aiuta però gli Spurs a sbloccarsi. I londinesi restano infatti fermi a zero alla voce gol segnati, ma conquistano perlomeno il primo punto del loro campionato.

LE ALTRE PARTITE
Newcastle e Bournemouth pareggiano 2-2 a St James’ Park: Barnes (37’) e Ramsey (88’) rispondono al vantaggio di Tavernier (9’) e all’autogol dell’ex Milan Thiaw (35’). A terminare in parità è anche la sfida tra Brighton e Leeds, con Bogle (15’) e Vuskovic (72’) a fissare l’1-1 finale. Stesso risultato tra Brentford e Sunderland, match in cui è il rigore trasformato dall’ex Roma Le Fée (82’) a pareggiare il gol di Janelt (57’), mentre il Crystal Palace si aggiudica 3-2 una partita scoppiettante in casa del Fulham: la doppietta di Mitchell (35’ e 54’) e il gol di Chilwell (77’) superano i centri di King (11’) e Palacios (42’).

premier league
manchester city
tottenham

Premier League

Il record, la favola e una nuova regola. E quando vince l'Arsenal... 5 curiosità sulla nuova Premier League

Pietro Lupi

Haaland tiene il Manchester City in vetta, primo punto per il Tottenham, di De Zerbi

Fuori dalla lista Champions e ancora ai margini del Liverpool: Chiesa rischia di perdere un altro anno

 2) ENZO FERNANDEZ - dal Benfica al Chelsea per 121 milioni nel 2023

Premier League, calciomercato da capogiro: spesi oltre quattro miliardi di euro

Il Liverpool si salva ancora nel finale: anche con il Nottingham Forest finisce 2-2

Maresca e Iraola, gioia e sollievo: il City vince al 91', il Liverpool si salva al 99' su rigore contro il Newcastle

12

Da così a così, Haaland stupisce col nuovo taglio: "Non me ne frega"

I campioni non sbagliano all'esordio: Arsenal, 3-0 al neopromosso Coventry

Il record, la favola e una nuova regola. E quando vince l'Arsenal... 5 curiosità sulla nuova Premier League

Pietro Lupi

I più visti di Calcio Estero

David già nel mirino all'Atletico: "È in sovrappeso". A difenderlo ci pensa... Griezmann

KYLIAN MBAPPÉ, REAL MADRID, COSTO STIMATO: 167 MLN € 

Mbappé stava per essere rapito... da un baby criminale: il retroscena dalla Francia

Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"

Romagnoli in Qatar: l'arrivo all'Al Sadd e il primo allenamento

Uno stellare Bruno Fernandes trascina il Manchester United, emozioni a gogo in Chelsea-Brighton col 4-3 Blues

La famiglia di Maradona onora Minà: "Tu non hai mai tradito Diego"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:34
Gasly: "Monza è la mia pista delle prime volte". Russell: "Troppo conservativi". Antonelli: "Stare fuori dai guai al via"
18:27
Torino, Abate: "Grande spirito, siamo stati squadra dopo l'errore di Perri"
18:25
Inter-Napoli, anche Sfera Ebbasta in tribuna
18:13
Haaland tiene il Manchester City in vetta, primo punto per il Tottenham, di De Zerbi
18:09
Vuelta, Brenner vince la 14° tappa: Mas e Gall staccano Roglic e Carapaz