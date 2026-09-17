gli scenari

Figc, può arrivare un commissario: spunta un primo nome. Le mosse di Malagò e cosa può succedere a Mancini

L'attuale numero uno della Figc studia il da farsi con i legali ed è intenzionato a ricandidarsi 

17 Set 2026 - 12:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
DICH MALAGO IL FOGLIO 10/4 DICH © Da video

DICH MALAGO IL FOGLIO 10/4 DICH © Da video

All'inizio era solo una ipotesi, adesso uno scenario probabile. La Figc potrebbe essere presto commissariata dal Coni per "gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi". Al centro dei discorsi la figura di Giovanni Malagò che, al momento del voto, non era tesserato. Un requisito necessario secondo l'articolo 29 dello Statuto Figc. Adesso la scelta è esclusivamente politica e a proporre il commissariamento potrebbe essere la Giunta del Coni (composta anche da Malagò in quanto membro del Cio ma non votante). La decisione finale poi spetterà al Consiglio Nazionale del Coni (84 con diritto di voto) come stabilito dall'articolo 6 dello Statuto.

Come detto prima, Malagò potrebbe davvero lasciare in attesa di nuove elezioni della Figc: non a caso già circola il nome del possibile commissario. Parliamo di Carlo Mornati, ex canottiere italiano (medagliato nei quattro senza ai giochi Olimpici di Sidney 2000) e attuale Segretario Generale del Coni. Con lui, nel ruolo di sub-commissario potrebbe esserci Demetrio Albertini come scrive La Repubblica. L'ex Milan avrebbe il ruolo operativo in merito alle questioni sportive.

Leggi anche

Vizio di forma al momento dell'elezione: la Figc verso il commissariamento. Gravina: "Assurdo"

Naturalmente il mandato di un eventuale commissario sarebbe temporaneo in attesa di nuove elezioni. Elezioni che, sottolinea Il Corriere della Sera, potrebbe vedere Malagò nuovamente candidato, a patto che si tesseri. Quest'ultimo comunque, potrebbe ricorrere contro il commissariamento, prima al Collegio di Garanzia del Coni e poi, eventualmente a ricandidarsi. Ipotesi probabile dato che il dirigente romano sta studiando la faccenda con i suoi legali. Sempre secondo Il Corriere della Sera, il caso di ricandidatura, Malagò potrebbe godere di un appoggio inferiore.  La Lega Serie A, che aveva proposto il suo nome, sarebbe scontenta: molti presidenti pensavo di essere coinvolti maggiormente in alcune scelte. E soprattutto molti in Lega avrebbero voluto Conte sulla panchina della Nazionale al posto di Mancini.

A proposito di Mancini: l'attuale commissario tecnico non rischia nulla in caso di commissariamento. I ruoli tecnici infatti, vengono mantenuti fino alle nuove elezioni. Il nuovo presidente, per effettuare il ribaltone in panchina, dovrebbe far valere la nullità della firma di Malagò sui contratti. Operazione complessa e rischiosa come sottolineato dal noto quotidiano.

nazionale
malago
mancini
figc

Ultimi video

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

02:04
Un'allergia nerazzurra

Un'allergia nerazzurra

02:39
È la sfida del gol

È la sfida del gol

01:41
Kalulu, colonna juventina

Kalulu, colonna juventina

02:52
Spalletti verso Juve-Nec

Spalletti verso Juve-Nec

02:03
Tutti contro Amorim

Tutti contro Amorim

00:25
CLIP PROMO LIGA ATLETICO MADRID-REAL MADRID 17/09 SRV

Atletico-Real da sogno! Domenica sul 20 alle 16.15 il derby di Madrid

00:36
DICH AMORIM SU PRESSIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim: "Pressione al Milan? Sempre preoccupato perché so che…"

01:24
DICH AMORIM SU OGANIZZAZIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim pesante: "Ci mancano energie, organizzazione, qualità e…"

01:36
DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

01:07
DICH MUSAH POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Musah: "Ho fiducia in questa squadra, è un processo e dobbiamo andare avanti"

03:03
MCH PALLADINO BOLOGNA PER SITO 16/9 MCH

Rivoluzione Bologna, Palladino subito in campo

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

02:16
DICH SPALLETTI SU LOCANDINA CONTE 16/9 DICH

Spalletti: "Conte? Ognuno è giusto che si faccia la sua locandina"

01:00
DICH GNONTO FIORENTINA 16/9 DICH

Gnonto: "Con Vanoli siamo ripartiti da una pagina bianca"

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:54
Caso Tresoldi, Klopp: "Non ha ancora scelto tra Germania e Italia"
Hermoso
13:54
Roma, emergenza rientrata: Hermoso si allena col gruppo
Buffon, Gattuso e Gravina
13:41
Buffon rivendica: "Gattuso ct? Una scelta che rifarei, era l'uomo giusto"
13:07
Lazio, non c’è pace per i falconieri: Lotito richiama Garruto per un post social
12:55
Ecco la prima Germania di Klopp con Woltemade: "Un po' folle e creativa"