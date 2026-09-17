Figc, può arrivare un commissario: spunta un primo nome. Le mosse di Malagò e cosa può succedere a Mancini

Naturalmente il mandato di un eventuale commissario sarebbe temporaneo in attesa di nuove elezioni. Elezioni che, sottolinea Il Corriere della Sera, potrebbe vedere Malagò nuovamente candidato, a patto che si tesseri. Quest'ultimo comunque, potrebbe ricorrere contro il commissariamento, prima al Collegio di Garanzia del Coni e poi, eventualmente a ricandidarsi. Ipotesi probabile dato che il dirigente romano sta studiando la faccenda con i suoi legali. Sempre secondo Il Corriere della Sera, il caso di ricandidatura, Malagò potrebbe godere di un appoggio inferiore. La Lega Serie A, che aveva proposto il suo nome, sarebbe scontenta: molti presidenti pensavo di essere coinvolti maggiormente in alcune scelte. E soprattutto molti in Lega avrebbero voluto Conte sulla panchina della Nazionale al posto di Mancini.