IL CASO

Scandalo in Arabia, i tifosi cantano contro Diogo Jota per provocare Neves. Lui ribatte: "Dopo quello che hanno fatto..."

Il centrocampista ha risposto con degli applausi ironici nei confronti dei 'tifosi'

13 Set 2026 - 10:40
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Scene surreali in Saudi Pro League, in occasione del match tra Al-Taawon e Al-Hilal: a gioco fermo e con la palla ai suoi piedi, alcuni tifosi della squadra di casa hanno iniziato a provocare il centrocampista Ruben Neves nella maniera più sgradevole possibile. Dalle tribune, infatti, si è alzato ripetutamente il coro "Jota, Jota, Jota" come presa in giro per la morte del suo amico ed ex compagno di squadra Diogo Jota, scomparso in un incidente stradale poco più di un anno fa. 

La risposta di Neves

 Visibilmente scosso e nervoso per l'accaduto, Ruben Neves si è girato verso i tifosi iniziando a rivolgere degli applausi ironici e mimando la frase: "Diogo vi guarda da lassù". Nel post partita, poi, si è lasciato andare a un altro commento: "Spero che non vadano a pregare dopo quello che hanno fatto oggi...". Il Karma, intanto, ha già fatto la sua parte: l'Al-Hilal ha battuto 6-0 l'Al-Taawon, mandando a casa questi 'tifosi' con il muso lungo. 

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