Scandalo in Arabia, i tifosi cantano contro Diogo Jota per provocare Neves. Lui ribatte: "Dopo quello che hanno fatto..."

Visibilmente scosso e nervoso per l'accaduto, Ruben Neves si è girato verso i tifosi iniziando a rivolgere degli applausi ironici e mimando la frase: "Diogo vi guarda da lassù". Nel post partita, poi, si è lasciato andare a un altro commento: "Spero che non vadano a pregare dopo quello che hanno fatto oggi...". Il Karma, intanto, ha già fatto la sua parte: l'Al-Hilal ha battuto 6-0 l'Al-Taawon, mandando a casa questi 'tifosi' con il muso lungo.