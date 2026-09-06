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Manchester City, Donnarumma rischia grosso contro il Coventry: due clamorosi errori

Serata rischiosa per Donnarumma: due errori nei primi minuti rischiano di compromettere la gara del Manchester City contro il Coventry

06 Set 2026 - 10:47
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Gianluigi Donnarumma ha rischiato grosso contro il Coventry City. Nei primi otto minuti di partita il portiere del Manchester City ha fatto tremare i tifosi dell'Etihad Stadium prima facendosi cogliere di sorpresa da un passaggio all'indietro di Abdukodir Khusanov, controllato male e che è finito a un soffio dall'autogol, per poi, poco dopo, consegnare con un disimpegno errato il pallone a Taiwo Awoniyi, sprecato a porta vuota dall'attaccante. Alla fine il City ha vinto 1-0 grazie alla rete di Haaland.

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