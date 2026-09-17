FUSKY Fiemme Ultra Sky: quattro buoni motivi per desiderare l'autunno

Laura Burzi (Events and Community Activation Team Lead di La Sportiva): "Come La Sportiva, prima ancora che come sponsor, siamo orgogliosi di sostenere un evento che rappresenta perfettamente il nostro modo di vivere la montagna: autentico, rispettoso del territorio e capace di creare connessioni profonde tra persone, comunità e ambiente. FUSKY è un'esperienza che permette agli atleti di scoprire alcune delle aree più affascinanti delle Dolomiti e della Val di Fiemme, mettendosi alla prova su percorsi che richiedono preparazione e spirito di adattamento. Gli stessi valori che da quasi un secolo guidano La Sportiva: la ricerca della performance, l'amore per la montagna e la volontà di accompagnare ogni persona nel vivere esperienze significative in montagna. Ciò che apprezziamo particolarmente di FUSKY è la sua capacità di andare oltre l'aspetto puramente competitivo. L'evento coinvolge il territorio, valorizza le comunità locali, crea opportunità di incontro tra appassionati provenienti da paesi diversi e contribuisce a diffondere una cultura della montagna consapevole e sostenibile. In un momento storico in cui le persone cercano sempre più esperienze autentiche e connessioni reali, eventi come questo diventano strumenti importanti per costruire cultura e ispirare nuove generazioni di runners e amanti della montagna. Siamo molto felici di vedere come FUSKY continui a crescere, ampliando la propria offerta e coinvolgendo anche i più giovani attraverso iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini. Questo dimostra la volontà di costruire una comunità che guarda al futuro e che considera lo sport come uno straordinario strumento di educazione e condivisione. Desidero quindi ringraziare gli organizzatori, i volontari, le istituzioni e tutti i partner coinvolti per il lavoro e la passione che rendono possibile questo evento. A tutti gli atleti auguro di vivere un'esperienza straordinaria, di lasciarsi sorprendere dalla bellezza di queste montagne e di portare a casa non solo un risultato sportivo, ma soprattutto ricordi, emozioni e nuove connessioni. Grazie, ci vediamo sui sentieri".

