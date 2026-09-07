Havertz l'illusionista e l'arte del velo: come vincere una partita senza toccare la palla

Sul tabellino finiscono il norvegese per il gol e Tzolis per l'assist, ma la giocata decisiva, quel velo che fa saltare gli schemi, è senza dubbio quella di Havertz. Il tedesco tra l'altro poi ci ha preso gusto. Pochi minuti più tardi infatti ha replicato. Questa volta in posizione più da 10, sulla trequarti, viene incontro per dialogare proprio con Odegaard. Il capitano lo serve e Havertz, ancora, alza il piede e lascia sfilare mettendo Saka in condizione di tentare un mancino a giro dalla sua zolla con ampia libertà. Gol evitato soltanto per un grande intervento del Dibu. La lezione del tedesco è tanto chiara quanto rivoluzionaria: su un campo di calcio si può essere decisivi anche senza toccare il pallone.