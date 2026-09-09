Al Hilal, tifosi furiosi dopo il primo ko in 47 partite: "Inzaghi out"

A rincarare la dose ci ha pensato l'ex portiere e icona saudita Mohamed Al-Deayea, che ha attaccato duramente l'ex tecnico dell'Inter: "La dirigenza costruisce e Inzaghi distrugge, e questo risulta evidente fin dalla scorsa stagione. Con un altro allenatore avrebbero ottenuto risultati favolosi". Già nella passata annata, del resto, il rapporto con la piazza si era logorato a causa del secondo posto in campionato dietro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'eliminazione agli ottavi di Champions d’Asia, arrivata nonostante i zero ko ma con ben 11 pareggi (a fronte della sola King’s Cup vinta).