INGHILTERRA

Premier League, il derby di Manchester va al City: decide Haaland. Vince anche il Brighton

Il norvegese consegna ai Citizens la stracittadina nonostante l’espulsione di Foden dopo appena 23 minuti 

13 Set 2026 - 19:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 5
© X
© X
© X

© X

© X

Quarta vittoria su quattro per il Manchester City di Enzo Maresca che, nonostante l’inferiorità numerica per 70 minuti, batte 1-0 il Manchester United grazie a un gol al 60’ di Erling Haaland. A lasciare in dieci uomini i suoi è stato Phil Foden, espulso da Oliver dopo un brutto fallo di reazione ai danni di Bruno Fernandes. I Citizens agganciano l’Arsenal in vetta. Nel match delle 15:00 il Brighton ha dominato il Coventry 5-0.

Come di consueto in Premier League, i ritmi sono sin dal fischio d’inizio molto alti. Nonostante ciò, entrambe faticano a trovare delle vere e proprie occasioni da gol. Al 23’ c’è però il primo colpo di scena del match: Foden rifila un calcio volontariamente a Bruno Fernandes, e il fallo di reazione gli costa l’espulsione diretta. Sebbene siano in dieci, gli uomini di Maresca continuano ad avere il dominio del gioco, e si rendono potenzialmente pericolosi con Cherki prima e Semenyo poi, ma Lammens non corre rischi. Arriva al 45’ la prima vera occasione dello United, con Rashford che colpisce il palo con una punizione dalla grande distanza. Termina 0-0 la prima frazione: il City gestisce il possesso nonostante l’inferiorità, lo United ci prova in contropiede.

Nella ripresa crescono i padroni di casa, e al 51’ arriva il secondo legno del match, questa volta con Kobbie Mainoo che da 20 metri lascia partire un destro che si stampa sul palo interno. Al 60’ cambia definitivamente il match: Gvardiol la mette in mezzo e Haaland di mancino porta avanti i suoi. Il gol viene inizialmente annullato per un fuorigioco di Enzo Fernandez, ma il Var cambia la decisione del campo: 1-0 City a Old Trafford. Al 68’ arriva un altro palo, questa volta della squadra di Maresca, con un tiro da fuori di Enzo Fernandez, deviato da Lammens. Nonostante la necessità di recuperare il risultato, lo United non riesce - complice anche un po’ di nervosismo - a creare veri e propri presupposti per pareggiare il match. Nel match delle 15:00 il Brighton domina il Conventry fuori casa e vince 5-0 (35’ Kostulas, 51’ Yalcouyé, 70’ Groß, 83’ Dunk, 94’ Ayari).

Leggi anche

L'Hull City sconvolge la Premier: terzo posto e un figlio d'arte che ha frenato il Chelsea

premier league
manchester united
manchester city

Ultimi video

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

01:43
DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

00:36
DICH CUESTA PRE COMO 13/9 DICH

Cuesta verso il Como: "Pronti per una partita molto difficile"

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

I più visti di Calcio Estero

Follia dei tifosi arabi: cantano contro il defunto Jota per provocare Neves. Lui risponde: "Diogo vi guarda..."

Sommer, altro errore da incubo: e il Bruges subisce gol

Paura Donnarumma e compagna: legati e rapinati in casa, furto da 500.000 euro

Pallone d'Oro: da Barcellona si spinge per Yamal mentre le quote danno Kane per favorito

"Inzaghi out": i tifosi dell’Al Hilal vogliono l’esonero dopo il primo ko in 47 partite

Rivoluzione nel calcio giovanile, arriva il cartellino nero contro i genitori violenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Bologna, il vice Tarozzi: "Siamo sulla strada buona"
19:32
Morta Giusy Achilli, dirigeva il Pavia di Allegri e Massara
19:28
Bundesliga: il Bayern vince in trasferta, riscatto del Lipsia
18:18
Lecce, Di Francesco: "Non mi accontento, diamo continuità a quello che stiamo facendo"
18:15
Monza, Juric: "Concessi tre gol in leggerezza, dobbiamo essere più cattivi"