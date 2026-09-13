Premier League, il derby di Manchester va al City: decide Haaland. Vince anche il Brighton

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Quarta vittoria su quattro per il Manchester City di Enzo Maresca che, nonostante l’inferiorità numerica per 70 minuti, batte 1-0 il Manchester United grazie a un gol al 60’ di Erling Haaland. A lasciare in dieci uomini i suoi è stato Phil Foden, espulso da Oliver dopo un brutto fallo di reazione ai danni di Bruno Fernandes. I Citizens agganciano l’Arsenal in vetta. Nel match delle 15:00 il Brighton ha dominato il Coventry 5-0.
Come di consueto in Premier League, i ritmi sono sin dal fischio d’inizio molto alti. Nonostante ciò, entrambe faticano a trovare delle vere e proprie occasioni da gol. Al 23’ c’è però il primo colpo di scena del match: Foden rifila un calcio volontariamente a Bruno Fernandes, e il fallo di reazione gli costa l’espulsione diretta. Sebbene siano in dieci, gli uomini di Maresca continuano ad avere il dominio del gioco, e si rendono potenzialmente pericolosi con Cherki prima e Semenyo poi, ma Lammens non corre rischi. Arriva al 45’ la prima vera occasione dello United, con Rashford che colpisce il palo con una punizione dalla grande distanza. Termina 0-0 la prima frazione: il City gestisce il possesso nonostante l’inferiorità, lo United ci prova in contropiede.
Nella ripresa crescono i padroni di casa, e al 51’ arriva il secondo legno del match, questa volta con Kobbie Mainoo che da 20 metri lascia partire un destro che si stampa sul palo interno. Al 60’ cambia definitivamente il match: Gvardiol la mette in mezzo e Haaland di mancino porta avanti i suoi. Il gol viene inizialmente annullato per un fuorigioco di Enzo Fernandez, ma il Var cambia la decisione del campo: 1-0 City a Old Trafford. Al 68’ arriva un altro palo, questa volta della squadra di Maresca, con un tiro da fuori di Enzo Fernandez, deviato da Lammens. Nonostante la necessità di recuperare il risultato, lo United non riesce - complice anche un po’ di nervosismo - a creare veri e propri presupposti per pareggiare il match. Nel match delle 15:00 il Brighton domina il Conventry fuori casa e vince 5-0 (35’ Kostulas, 51’ Yalcouyé, 70’ Groß, 83’ Dunk, 94’ Ayari).