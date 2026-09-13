Premier League, il derby di Manchester va al City: decide Haaland. Vince anche il Brighton

Come di consueto in Premier League, i ritmi sono sin dal fischio d’inizio molto alti. Nonostante ciò, entrambe faticano a trovare delle vere e proprie occasioni da gol. Al 23’ c’è però il primo colpo di scena del match: Foden rifila un calcio volontariamente a Bruno Fernandes, e il fallo di reazione gli costa l’espulsione diretta. Sebbene siano in dieci, gli uomini di Maresca continuano ad avere il dominio del gioco, e si rendono potenzialmente pericolosi con Cherki prima e Semenyo poi, ma Lammens non corre rischi. Arriva al 45’ la prima vera occasione dello United, con Rashford che colpisce il palo con una punizione dalla grande distanza. Termina 0-0 la prima frazione: il City gestisce il possesso nonostante l’inferiorità, lo United ci prova in contropiede.