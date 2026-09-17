Ecco la prima Germania di Klopp con Woltemade: "Un po' folle e creativa"

17 Set 2026 - 12:55
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La rivoluzione di Jurgen Klopp: 44 giocatori e due squadre completamente diverse per quattro partite. Obiettivo una Germania "un po' folle e creativa", che aiuti a dimenticare le delusioni dei recenti Mondiali. Il nuovo ct ha convocato una maxi-rosa, che include 16 esordienti, per la sua prima selezione della Mannschaft e per le prime quattro partite nel nuovo ruolo, in Nations League.

Dopo l'umiliante eliminazione ai sedicesimi dei Mondiali contro il Paraguay, Julian Nagelsmann si è dimesso da commissario tecnico e Klopp è stato nominato suo successore a furor di popolo. Un ritorno in panchina per uno dei tecnici più apprezzati e vincenti, e che aveva deciso di prendersi una pausa dal campo: il tedesco non allena infatti da due anni, da quando ha lasciato il Liverpool. "Mi è piaciuto molto stilare questa lista. Abbiamo trovato tanti talenti. Voglio conoscere il maggior numero possibile di giocatori", ha spiegato Klopp, indossando un cappellino con i colori della Germania su cui campeggiava il messaggio "Uno tra 83 milioni".

Ha annunciato che il suo portiere titolare sarà Marc-André ter Stegen (34), che gioca nell'Ajax. "Una squadra ha bisogno di stabilità e di una spina dorsale. E una volta che la spina dorsale è stabile, si può essere creativi e un po' folli". Tra i 16 nuovi ci sono quattro giocatori del Friburgo, finalista di Europa League la scorsa stagione e capolista della Bundesliga dopo tre giornate. Joshua Kimmich (31 anni) è stato confermato capitano. Il giocatore del Bayern Monaco, tuttavia, sarà schierato ancora una volta a centrocampo, mentre Nagelsmann lo ha utilizzato come terzino destro ai Mondiali nordamericani e agli Europei del 2024.

L'ex tecnico di Magonza, Borussia Dortmund e Liverpool ha selezionato due rose per la lunga pausa internazionale di tre settimane tra fine settembre e inizio ottobre per la Nations League: una per le prime due partite ad Amsterdam contro l'Olanda (24 settembre) e ad Augusta contro la Grecia (27 settembre), e un'altra per le restanti due partite a Monaco contro la Serbia (1 ottobre) e a Salonicco contro la Grecia (4 ottobre). Due gli 'italiani': Yann-Aurel Bisseck (Inter) e Nick Woltemade (Juventus).

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