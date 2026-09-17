Ecco la prima Germania di Klopp con Woltemade: "Un po' folle e creativa"

Ha annunciato che il suo portiere titolare sarà Marc-André ter Stegen (34), che gioca nell'Ajax. "Una squadra ha bisogno di stabilità e di una spina dorsale. E una volta che la spina dorsale è stabile, si può essere creativi e un po' folli". Tra i 16 nuovi ci sono quattro giocatori del Friburgo, finalista di Europa League la scorsa stagione e capolista della Bundesliga dopo tre giornate. Joshua Kimmich (31 anni) è stato confermato capitano. Il giocatore del Bayern Monaco, tuttavia, sarà schierato ancora una volta a centrocampo, mentre Nagelsmann lo ha utilizzato come terzino destro ai Mondiali nordamericani e agli Europei del 2024.