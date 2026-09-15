Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare una partita di Serie A

"Non possiamo fare un'analisi seria se c'è una minaccia di morte", ha dichiarato Egüez. Ferrel è stato sostituito al 39' del primo tempo, quando l'Always Ready aveva già segnato quattro reti. Anche l'attaccante Víctor Ábrego ha raccontato di aver chiesto il cambio per paura che un suo eventuale gol potesse provocare ritorsioni contro i compagni e le loro famiglie.