Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare una partita di Serie A

Il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero, nel dipartimento boliviano di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrel, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto, nella massima serie (Primera división) del campionato boliviano.
Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egüez, chiedendo un'indagine della Federazione calcistica boliviana (Fbf), della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrel sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno tre gol, pena l'uccisione dei familiari.
"Non possiamo fare un'analisi seria se c'è una minaccia di morte", ha dichiarato Egüez. Ferrel è stato sostituito al 39' del primo tempo, quando l'Always Ready aveva già segnato quattro reti. Anche l'attaccante Víctor Ábrego ha raccontato di aver chiesto il cambio per paura che un suo eventuale gol potesse provocare ritorsioni contro i compagni e le loro famiglie.
L'Fbf ha annunciato un'indagine sulle minacce e sul possibile tentativo di condizionare la partita.