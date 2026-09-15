IL CASO

Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare una partita di Serie A

Il Guabirá denuncia intimidazioni contro il giocatore e la sua famiglia

15 Set 2026 - 09:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero, nel dipartimento boliviano di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrel, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto, nella massima serie (Primera división) del campionato boliviano.

Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egüez, chiedendo un'indagine della Federazione calcistica boliviana (Fbf), della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrel sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno tre gol, pena l'uccisione dei familiari.

"Non possiamo fare un'analisi seria se c'è una minaccia di morte", ha dichiarato Egüez. Ferrel è stato sostituito al 39' del primo tempo, quando l'Always Ready aveva già segnato quattro reti. Anche l'attaccante Víctor Ábrego ha raccontato di aver chiesto il cambio per paura che un suo eventuale gol potesse provocare ritorsioni contro i compagni e le loro famiglie.

L'Fbf ha annunciato un'indagine sulle minacce e sul possibile tentativo di condizionare la partita.

bolivia

Ultimi video

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

02:18
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-UDINESE DICH

Inter, Pio Esposito: "Approccio sbagliato. Bene la reazione"

03:12
Como-Parma 2-1: gli highlights

Como-Parma 2-1: gli highlights

03:07
Inter-Udinese 5-3: gli highlights

Inter-Udinese 5-3: gli highlights

03:02
Torino-Roma 0-2: gli highlights

Torino-Roma 0-2: gli highlights

01:15
DICH MN OK FABREGAS-CUESTA POST COMO-PARMA 14/09 SRV

Fabregas: "Per me importantissimo vedere i ragazzi così dopo la Champions"

01:36
SRV RULLO SUPERMOVIOLA INTER-UDINESE 14/9 SRV YES

La Supermoviola: Pairetto ok, espulso Kolarov per proteste

01:05
SRV RULLO SUPERMOVIOLA COMO-PARMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Como-Parma: Caqueret rischia il rosso

01:33
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" LA NUOVA ONDA ITALIANA ROMANO-FAVASULI ETC 14/09 SRV

Callegari mette 'like' alla nuova onda di giovani italiani

01:50
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

01:33
DICH MN OK ABATE-GASPERINI POST TORINO-ROMA 14/09 SRV

Gasperini: "Vi spiego cosa cambia con la Champions…"

01:16
SRV RULLO SUPERMOVIOLA TORINO-ROMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Torino-Roma: l'arbitro Maresca amministra bene

00:25
DICH TAJANI SU SPALLETTI DICH

Tajani: "Spalletti mi ha fatto soffrire, gli scriverò una lettera di protesta"

01:44
SRV RULLO PROMO COPPA ITALIA ULTIMI 2 SEDICESIMI 14/09

Esclusiva Coppa Italia: in campo gli ultimi sedicesimi di finale

01:03
DICH VANOLI PRE PISA DICH

Fiorentina, Vanoli verso il Pisa: "Non guardo al passato, l'obiettivo è chiaro"

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

I più visti di Calcio Estero

La tifosa ‘chiama’ Gyokeres e Havertz lo salva in corner: "Dormi sul divano…"

Impresa City nel derby: Maresca in dieci per 70', Haaland e Gigio stendono lo United

Sommer, altro errore da incubo: e il Bruges subisce gol

Follia dei tifosi arabi: cantano contro il defunto Jota per provocare Neves. Lui risponde: "Diogo vi guarda..."

Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare una partita di Serie A

Paura Donnarumma e compagna: legati e rapinati in casa, furto da 500.000 euro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:15
Nations League: cambia sistema di promozione e retrocessione per l'edizione 2026-2027
12:09
"Notizie false per abbassare il valore della Lazio e costringere Lotito a vendere", l'accusa dei pm
11:20
La guardalinee Giuliana Vigile all'attacco: "Voglio rispetto per 10 anni di sport"
11:13
Devis Mangia nei guai: maxi squalifica per un'aggressione al quarto uomo
11:00
Collaborazione tra Fondazione Milan e The Madhappy Foundation