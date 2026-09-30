Bulgaria: ucciso a colpi di arma da fuoco il presidente del Botev Plovdiv

Iliyan Filipov, presidente del Botev Plovdiv, club calcistico bulgaro, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Plovdiv. Secondo la polizia locale, Filipov, 53 anni, è stato assassinato mercoledì mattina presto vicino alla sua abitazione. Filipov era il presidente e proprietario di una grande azienda di trasporti, la PIMK. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo una segnalazione di spari e, giunte sul posto, hanno constatato la morte dell'uomo. È in corso un'indagine, ma le autorità non hanno ancora reso noto il movente né eventuali sospettati. Il direttore della polizia locale ha affermato che, al momento, non ci sono prove che Filipov fosse stato vittima di minacce. Gli omicidi di stampo mafioso erano frequenti in Bulgaria negli anni '90, ma questo episodio ha scosso il Paese, soprattutto nel pieno di un'accesa campagna elettorale per le presidenziali.



"Il PFC Botev Plovdiv esprime il suo profondo dolore per la tragica scomparsa del presidente del club, Iliyan Filipov - si legge sul sito del club - Iliyan Filipov rimarrà per sempre parte della storia del Botev Plovdiv. Il suo contributo al salvataggio del club nell'estate del 2025 e la sua dedizione all'ideale "giallo-nero" saranno ricordati da tutti nella nostra famiglia. Il suo nome rimarrà vivo per generazioni grazie al completamento con successo della ricostruzione dello stadio Hristo Botev, che diventerà l'impianto sportivo più moderno della Bulgaria".