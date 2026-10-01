Incredibile CR7: ct e presidente corrono all'aeroporto per fermarlo, lui parte lo stesso

Preso dalla rabbia e dall'indignazione, Ronaldo ha lasciato lo stadio dove da lì a poco si sarebbe svolto l'allenamento e ha richiamato il proprio jet privato da Madrid con indicazione di raggiungerlo a Copenaghen per venirlo a prendere. Proprio in aeroporto, l'ultima scena di un copione quasi comico: una volta sapute le intenzioni del 41enne, il ct e il presidente federale hanno raggiunto il terminal danese per un "ultimo disperato tentativo di convincere il calciatore a restare", racconta Marca, da sempre vicina alle vicende dell'ex Real Madrid.