Caso Ronaldo: Jorge Jesus tira dritto, l'amico di CR7 lo attacca: "Gli ha detto tante bugie e si è sentito tradito"

Terza vittoria in altrettante uscite in Nations League e testa della classifica del gruppo 4 a punteggio pieno, ma nel Portogallo continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo e la sua fuga dal ritiro della nazionale dopo la panchina con la Norvegia e aver saputo che non avrebbe giocato nemmeno contro la Danimarca. Il ct Jorge Jesus è irremovibile e va avanti per la sua strada: il terremoto che l'ha travolto non gli ha fatto cambiare idea, convinto delle sue decisioni: "Se la questione Ronaldo mi mette in difficoltà? Quello che mi mette in difficoltà è non sapere come mettere in campo i miei giocatori - ha detto dopo la vittoria sulla Danimarca - Penso di avere la squadra in mano e vorrei che tutto il Paese fosse con me".



A sparare contro il ct dei lusitani è il giornalista spagnolo Edu Aguirre, amico di vecchia data di CR7. "Gli ha chiesto scusa in privato e gli ha assicurato che lo avrebbe fatto anche pubblicamente. Poi, però, si è presentato in sala stampa e ha fatto tutto il contrario, dicendo un sacco di bugie. A quel punto Cristiano è esploso, perché si è sentito tradito", il retroscena riportato dal 'Corriere dello Sport'. "Sono molto vicino a Cristiano Ronaldo, e lui sa che provo molto affetto per lui - le parole del compagno di squadra Reinato Veiga - Ma mi è stato ordinato di non parlarne. Non posso parlarne".