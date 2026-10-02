Amichevoli: le foto di Juventus-Cremonese 0-1

Amichevole amara alla Continassa per la Juventus in questa sosta Nazionali: la Cremonese di Pecchia (tra l'altro ex giocatore bianconero) si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli al 12’, che sfrutta l’assist di Licina dopo una palla persa dal giovane Amaradio. Kolo Muani inceppato in attacco, con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Esordio per i figli d’arte Marchisio e Montero.