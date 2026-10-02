Nuoto paralimpico, Barlaam: "L'incontro con Alex Zanardi è la medaglia più importante"

"Quando vedi che queste medaglie hanno un impatto concreto sulle vite di persone che nemmeno conosci, lì vuol dire veramente tanta roba". Lo ha detto il nuotatore paralimpico Simone Barlaam al Festival dello Sport. "Avere modo di incontrare Alex è la medaglia più importante", ha aggiunto parlando di Alex Zanardi. "Sento molto la responsabilità di dare ad altri ragazzi e bambini con disabilità la stessa opportunità che ho avuto io. Anche se a ciascuno di loro auguro di vincere una medaglia, in realtà per fortuna c'è molto di più: la capacità di conoscere se stessi, le proprie possibilità", ha affermato Barlaam.