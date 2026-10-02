Manchester City, Downing Street corregge Burnham: "Nessuno è sopra le regole"

Il City è stato riconosciuto colpevole dalla commissione indipendente della Premier League della maggior parte delle 115 violazioni contestate. Il club nega ogni illecito e ha tempo fino a venerdì per presentare ricorso. Secondo la BBC, tra gli argomenti dell'appello potrebbe esserci la tesi che alcuni accordi di sponsorizzazione contestati fossero finanziati dal governo di Abu Dhabi e non dalla proprietà del club. Le parole di Burnham avevano provocato dure reazioni dai Tory, che lo avevano accusato di sostenere pubblicamente i proprietari mentre il procedimento è ancora aperto.