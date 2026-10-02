Francia-Italia, probabili formazioni: tra conferme e ritorni il grande rebus è l'attacco

I giornali sportivi: venerdì 2 ottobre 2026
© Rassegna Stampa
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Francia-Italia snodo importante per la nostra nazionale in cerca di conferme dopo la bella prova contro la Turchia, ma il match allo Stade de France di Parigi dirà molto anche della classifica del Girone 1 della Lega A. In testa c'è proprio la squadra di Zinedine Zidane mentre gli Azzurri e il Belgio (che sfida la Turchia di Montella) sono fermi a quota tre: in palio dunque la vetta del gruppo, coi transalpini che proveranno a scappare definitivamente e noi dovremo cercare di fermarli.
Le prime due accederanno ai quarti di finale di Nations League mentre le due peggiori quarte dei quattro gironi retrocederanno in Lega B e le due peggiori terze e le due migliori quarte giocheranno i playoff con le seconde classificate della Lega B.
Le certezze di formazione per Mancini non sembrano essere poi molte. Non saranno presenti Ahanor (andato in Under 21), Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. Rispetto al viaggio per Bursa, si aggregherà al volo per Parigi un calciatore in più (lunedì erano rimasti a Coverciano dieci calciatori).
Chiariti i nove lasciati in Italia, si ha un quadro più definito, o quasi, di chi potrebbe partire dal primo minuto. Donnarumma, ça va sans dire (a proposito di Francia), difenderà i pali. Di fronte al portierone sorgono già i primi dubbi del Mancio. Bastoni dovrebbe essere confermato sul centrosinistra, di fianco all'interista Mancini più di Scalvini, schierato dal primo minuto a Bursa. Lo stadio "a coccodrillo" ha visto l'esplosione di Kayode: si va verso la sua conferma, con Calafiori dall'altra parte.
In regia è stato provato Ricci, ma il posto sarà ancora di Sandro Tonali, in campo sia col Belgio che con la Turchia lunedì. Se sta bene il titolare è lui, visto che Mancini aveva deciso di schierarlo per le prime tre partite lasciandolo a riposo nell'ultima. Rientra Barella, la mezzala sinistra sarà Fagioli.
Il tridente offensivo è tutto in ballottaggio. Tutto aperto per l'attacco, con Kean che - come ha detto Mancini in conferenza stampa - deve essere valutato: decisiva la rifinitura. Scamacca è stato provato al centro di un tridente composto sulle fasce da Maldini e Kean ma Pio Esposito sembra il favorito. Occhio alla possibile sorpresa Sebastiano Esposito, mentre l'ipotesi Vergara titolare si è lentamente spenta.
La probabile formazione: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, Pio Esposito, Kean.
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