nations league

Francia-Italia, probabili formazioni: tra conferme e ritorni il grande rebus è l'attacco

Il ct Mancini cambierà qualcosa nell'undici che affronterà la selezione di Zidane. Ci sono comunque ancora varie incognite

02 Ott 2026 - 10:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Francia-Italia snodo importante per la nostra nazionale in cerca di conferme dopo la bella prova contro la Turchia, ma il match allo Stade de France di Parigi dirà molto anche della classifica del Girone 1 della Lega A. In testa c'è proprio la squadra di Zinedine Zidane mentre gli Azzurri e il Belgio (che sfida la Turchia di Montella) sono fermi a quota tre: in palio dunque la vetta del gruppo, coi transalpini che proveranno a scappare definitivamente e noi dovremo cercare di fermarli.

Le prime due accederanno ai quarti di finale di Nations League mentre le due peggiori quarte dei quattro gironi retrocederanno in Lega B e le due peggiori terze e le due migliori quarte giocheranno i playoff con le seconde classificate della Lega B.

Francia-Italia, probabili formazioni

 Le certezze di formazione per Mancini non sembrano essere poi molte. Non saranno presenti Ahanor (andato in Under 21)Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. Rispetto al viaggio per Bursa, si aggregherà al volo per Parigi un calciatore in più (lunedì erano rimasti a Coverciano dieci calciatori). 

Chiariti i nove lasciati in Italia, si ha un quadro più definito, o quasi, di chi potrebbe partire dal primo minuto. Donnarumma, ça va sans dire (a proposito di Francia), difenderà i pali. Di fronte al portierone sorgono già i primi dubbi del Mancio. Bastoni dovrebbe essere confermato sul centrosinistra, di fianco all'interista Mancini più di Scalvini, schierato dal primo minuto a Bursa. Lo stadio "a coccodrillo" ha visto l'esplosione di Kayode: si va verso la sua conferma, con Calafiori dall'altra parte. 

In regia è stato provato Ricci, ma il posto sarà ancora di Sandro Tonali, in campo sia col Belgio che con la Turchia lunedì. Se sta bene il titolare è lui, visto che Mancini aveva deciso di schierarlo per le prime tre partite lasciandolo a riposo nell'ultima. Rientra Barella, la mezzala sinistra sarà Fagioli.

Il tridente offensivo è tutto in ballottaggio. Tutto aperto per l'attacco, con Kean che - come ha detto Mancini in conferenza stampa - deve essere valutato: decisiva la rifinitura. Scamacca è stato provato al centro di un tridente composto sulle fasce da Maldini e Kean ma Pio Esposito sembra il favorito. Occhio alla possibile sorpresa Sebastiano Esposito, mentre l'ipotesi Vergara titolare si è lentamente spenta.

La probabile formazione: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, Pio Esposito, Kean.

I giornali sportivi: venerdì 2 ottobre 2026

1 di 33
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

francia-italia
roberto mancini
formazioni

Ultimi video

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

01:19
MCH BRASILE IN INDIA MCH

Il Brasile in India, tifosi impazziti: è ressa per Vinicius

00:55
DICH ESCLUSIVA ZHEGROVA PER SITO 02/10 SRV

Esclusiva Zhegrova: "Juventus meglio dell'Inter, sempre!"

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

01:43
DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

01:14
OTO MANCINI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Mancini: "Faremo qualche cambio, valutiamo Kean. Francia straordinaria"

01:15
OTO BASTONI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Bastoni: "Con la Francia sarà un grande partita e speriamo di godercela"

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:15
Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

01:01
Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

00:49
Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

I più visti di Nazionale

Italia, Bianchedi lascia il ruolo di capodelegazione: "Passo indietro per proteggere maglia azzurra da polemiche"

DICH SCALVINI DA NAZIONALE DICH

Scalvini: "Abbiamo più consapevolezza. Con la Francia ce la giochiamo"

 Mancini 

Francia-Italia: 9 esclusi dai convocati di Mancini: out Romano e Inacio. Tornano Barella e Mancini

OTO MANCINI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Mancini: "Faremo qualche cambio, valutiamo Kean. Francia straordinaria"

Pio e Sebastiano Esposito, fratelli d'Italia

Seba Esposito, parla l'agente: "Ho fatto la guerra per lui, non lo volevano nemmeno in B"

"Ero avvelenato. Gattuso mi starà guardando": Frattesi e i segreti della rinascita

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 3) VIRGIL VAN DIJK - dal Southampton al Liverpool per 84,65 milioni nel 2018
10:50
Van Dijk, contro la Grecia altro gol di testa: la statistica è incredibile
Honest Ahanor
10:47
Italia, Ahanor lascia il ritiro e va in Under 21 per cercare la qualificazione europea
10:03
Rivera: "Il ritorno di Mancini in Nazionale non mi entusiasma"
09:44
Roma, tegola Cristante: stop di tre settimane per un problema al ginocchio
Spalletti e Cambiaso
09:28
Amichevoli: oggi in campo Napoli, Milan e Juventus