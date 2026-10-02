Francia-Italia, probabili formazioni: tra conferme e ritorni il grande rebus è l'attacco

In regia è stato provato Ricci, ma il posto sarà ancora di Sandro Tonali, in campo sia col Belgio che con la Turchia lunedì. Se sta bene il titolare è lui, visto che Mancini aveva deciso di schierarlo per le prime tre partite lasciandolo a riposo nell'ultima. Rientra Barella, la mezzala sinistra sarà Fagioli.