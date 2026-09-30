Chi è Rui Pinto, l'hacker che ha inguaiato il City: "Infantino sapeva e ha coperto anche un'altra squadra"

Oggi che il City è stato riconosciuto colpevole di irregolarità finanziarie, Pinto è tornato a parlare del caso dal suo account X ("la più grande frode nella storia del calcio inglese) non risparmiando le accuse in particolare nei confronti di Gianni Infantino, per cui l'hacker usa parole durissime: "Tornando al 2014, c'era un uomo che era già consapevole delle irregolarità che coinvolgevano il Manchester City. Quell'uomo ora dirige la FIFA. L'infame Gianni Infantino, allora Segretario Generale della UEFA, abusò della sua autorità, condivise documenti confidenziali e, in breve, superò in astuzia la Camera Investigativa, facendo tutto ciò che era in suo potere per garantire che sia il Manchester City che il PSG ricevessero solo una multa, evitando un'indagine più approfondita che avrebbe potuto portare a una squalifica dalla Champions League. Tutti questi dettagli furono anche rivelati attraverso Football Leaks. Data la sua condotta come Segretario Generale della UEFA e, più recentemente, come Presidente della FIFA, posso solo dire, a mio modesto avviso, che Gianni Infantino è diventato un cancro per il calcio e non dovrebbe avere alcun posto nel futuro del gioco".