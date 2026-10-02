FORMULA 1

Vasseur: "Serve serenità, ottimi rapporti con dirigenza Ferrari"

Il team principal di Maranello torna sulle voci di un allontanamento: "Le parole di Hamilton? Diceva di non puntare il dito sul singolo, siamo una squadra"

02 Ott 2026 - 12:21
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"Serve serenità, ottimi rapporti con dirigenza Ferrari". Parola di Fred Vasseur intervenuto in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa: "Abbiamo bisogno di serenità e quella comunicazione era utile per evitare che i rumors si ripetessero anche questo weekend. I rapporti con i dirigenti sono ottimi, anche se tutti vogliamo di più. Le parole di Hamilton? Diceva di non puntare il dito sul singolo, siamo una squadra".

Ieri Hamilton da Sepang era tornato a parlare del momento Ferrari e della fiducia di recente confermata a Vasseur dal team: "Fred è la persona che ci guida e sta facendo un lavoro fantastico. Alla fine non è una questione che dipende da un solo uomo". E aveva aggiunto un messaggio chiaro: "Se volete puntare il dito, puntatelo altrove: ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte di un progetto che coinvolge tantissime persone". 

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