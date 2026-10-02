Nuoto paralimpico, Boggioni: "Agli Europei sono riuscita a trovare un po' di serenità"

"Sono molto contenta dei risultati, anche perché è stato il primo evento dove sono apparse sul piano gara le atlete russe. Erano tantissime, un esercito. È stato un campionato in cui sono riuscita a trovare un po' di serenità, a divertirmi, e a iniziare a guardare le avversarie per iniziare questo biennio che poi porterà, si spera, a Los Angeles". Lo ha detto Monica Boggioni al Festival dello Sport di Trento parlando dei Campionati europei di nuoto paralimpico che si sono svolti a settembre in Turchia. "Io ero molto sorpreso dei risultati che ho fatto, delle performance", ha aggiunto Simone Barlaam. "È stata una stagione strana. Europeo programmato nei tre mesi estivi, con dei ritmi molto inferiori rispetto al solito", ha detto Alberto Amodeo. "Una stagione un po' più leggera ci sta, perché abbiamo davanti due anni in cui non tralasciare nulla".