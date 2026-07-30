Ancelotti conferma: "Contattato dalla Figc, ma ho un impegno con la Seleçao"

L'Italia dell'era Malagò riparte da Roberto Mancini, ma prima, quando Maldini e Leonardo erano stati chiamati dal neo presidente della Figc per rilanciare la maglia azzurra, era stato fatto amche il nome di Carlo Ancelotti per il ruolo di ct. Lo stesso allenatore di Reggiolo ha confermato l'avvicinamento e spiegato perché ha declinato l'offerta. “Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale, bensì di impegno. Ho preso un impegno non per il contratto che abbiamo firmato, ma per il tempo trascorso qui, in questo anno in cui mi sono sentito molto bene e sono stato accolto nel migliore dei modi. È un impegno che non voglio rompere. Voglio continuare a lavorare e dare il massimo per la nazionale brasiliana”, ha detto Ancelotti a Espn.