Tennis: Atp Chengdu, Cinà fuori agli ottavi

Federico Cinà, numero 170 del ranking Atp, si ferma agli ottavi di finale al Chengdu Open Atp 250 sul duro che si concluderà il 29 settembre al Sichuan International Tennis Center. Il siciliano regge un solo set, poi si arrende 7-6(3) 6-1 il francese Alexandre Muller (135). Non è dunque riuscito a riscattare la sconfitta subita quest'anno a Marrakech. Cinà ha chiuso il match con 16 vincenti a 22, e tre gratuiti in più, 26 a 23. Ha messo in campo solo una prima su due al servizio, con il 73% di punti vinti, ma ha ottenuto meno del 50% di punti con la seconda.