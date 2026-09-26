Roma, la festa di Messi diventa un caso: Dybala e Molina invitati, ma il club alza il muro

Tuttavia, la realtà dei fatti impone valutazioni di tipo fisico e sportivo estremamente complesse. Il viaggio a Buenos Aires comporta una trasferta lampo con oltre 22.000 chilometri complessivi da percorrere in aereo, più di 26 ore di volo e il doppio fuso orario da smaltire nell'arco di circa tre giorni. Il rientro dei giocatori in Italia è infatti stimato tra l’8 e la mattina del 9 ottobre e i giallorossi domenica 11 ottobre giocano la complicata al Sinigaglia contro il Como di Nico Paz, anche lui tra i convocati di Scaloni.