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Roma, la festa di Messi diventa un caso: Dybala e Molina invitati, ma il club alza il muro

I due campioni del mondo (insieme a Soulé, Balerdi e Castro) sono stati invitati all’evento di Buenos Aires, ma il viaggio potrebbe incidere sulla sfida contro il Como che si giocherà l'11 ottobre

26 Set 2026 - 10:41
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La festa d’addio di Lionel Messi con la maglia dell’Albiceleste, in programma a Buenos Aires per celebrare l’ultima apparizione della Pulce e la vittoria del Mondiale 2022, rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso logistico e diplomatico in casa Roma. Tra convocazioni ufficiali del commissario tecnico Lionel Scaloni e inviti speciali, il club giallorosso si ritrova a essere di gran lunga la squadra italiana più rappresentata all'evento, con ben cinque elementi coinvolti.

Oltre ai tre calciatori inseriti nell'elenco dei convocati (Soulé, Castro e Balerdi), la situazione che tiene maggiormente banco a Trigoria riguarda Paulo Dybala e Nahuel Molina. Entrambi sono stati invitati dall'AFA (la Federcalcio argentina) insieme alle rispettive famiglie in qualità di campioni del mondo a Qatar 2022. Per la Joya e per il terzino si tratta di un appuntamento dal valore affettivo ed emotivo enorme, un’occasione unica a cui nessun argentino vorrebbe mai rinunciare.

Tuttavia, la realtà dei fatti impone valutazioni di tipo fisico e sportivo estremamente complesse. Il viaggio a Buenos Aires comporta una trasferta lampo con oltre 22.000 chilometri complessivi da percorrere in aereo, più di 26 ore di volo e il doppio fuso orario da smaltire nell'arco di circa tre giorni. Il rientro dei giocatori in Italia è infatti stimato tra l’8 e la mattina del 9 ottobre e i giallorossi domenica 11 ottobre giocano la complicata al Sinigaglia contro il Como di Nico Paz, anche lui tra i convocati di Scaloni.

Gasp e club in disaccordo

 Nonostante alcune indiscrezioni che vedevano Gian Piero Gasperini contrario al viaggio dei due sudamericani, secondo Il Messaggero l'allenatore, pur condividendo la naturale preoccupazione per il lungo viaggio a ridosso della sfida di Como, avrebbe dato il proprio via libera e avrebbe chiesto ai giocatori il massimo dell'impegno nelle sedute di allenamento a Trigoria prima e dopo la festa di Messi per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. 

È stata invece il club capitolino a muoversi con maggiore prudenza, valutando l'impatto fisico e mentale su Dybala e Molina di un viaggio così gravoso, soprattutto considerando il fitto calendario che attende la squadra dopo la sosta. La gestione della Joya, atteso da protagonista e titolare contro il Como per ritrovare un gol che gli manca dallo scorso gennaio, resta infatti uno degli aspetti centrali per lo staff tecnico giallorosso. A complicare ulteriormente il quadro c'è poi la posizione di Molina, fermo ai box per una pesante squalifica di sette giornate rimediata dopo i fatti della finale mondiale persa contro la Spagna il 19 luglio.

La decisione definitiva della Roma verrà presa nel corso della prossima settimana, a seguito di un confronto diretto tra la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori coinvolti.

Argentina, presentata la maglia per "l'ultimo tango" di Messi

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