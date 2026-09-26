Tennis: Bjk Cup, l'Italia schiera Grant nel primo match contro l'Ucraina

Novità nella formazione dell'Italia nella semifinale di Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. Al posto di una Elisabetta Cocciaretto non al meglio, la capitana Tathiana Garbin ha scelto di schierare al posto nel primo match la 18enne Tyra Grant, numero 150 del mondo, che sfiderà al suo esordio in azzurro Anhelina Kalinina, numero 48 Wta. Poi l'incontro tra le giocatrici numero uno dei rispettivi Paesi, Jasmine Paolini ed Elina Svitolina. In seguito, solo se necessario, l'eventuale doppio in cui le azzurre schiererebbero Sara Errani e Jasmine Paolini.