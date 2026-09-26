Il pittore Fernando Mangone ricorda Sandro Mazzola

La Fondazione FAM ETS - Fondazione Arte Mangone Ente del Terzo Settore presenta un nuovo progetto artistico di Fernando Mangone, dedicato a Sandro Mazzola, uno dei più grandi protagonisti della storia del calcio italiano. Sono cinque le opere che il pittore ha dedicato a Mazzola, raccontandolo non soltanto attraverso il ritratto, ma anche in alcuni dei momenti che ne hanno segnato la carriera e l'immaginario: il campione, la maglia nerazzurra, il gesto atletico e il calciatore in azione. Mazzola è stato uno dei simboli della Grande Inter di Helenio Herrera, protagonista di una stagione irripetibile del calcio italiano ed europeo. Con la maglia nerazzurra ha conquistato quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, diventando una delle figure più riconoscibili dello sport italiano. Nel 1968 ha inoltre conquistato con la Nazionale il titolo di campione d'Europa. Ma per Fernando Mangone questo progetto ha un significato ancora più personale. Sandro Mazzola è stato infatti uno dei suoi idoli, un campione ammirato fin da giovane, una di quelle figure sportive capaci di lasciare un segno che va oltre il risultato di una partita. "Sandro Mazzola è stato un mio idolo - dichiara Fernando Mangone - e dipingerlo oggi ha per me un significato particolare. Quando ero ragazzo guardavo quei campioni e li sentivo parte della mia vita, delle mie emozioni e dei miei sogni. Con queste cinque opere ho voluto restituire qualcosa di quella emozione, raccontando Mazzola non soltanto come un grande calciatore, ma come una figura che appartiene alla memoria di tutti noi. Ricordare è importante, perché significa non permettere al tempo di cancellare le persone, le storie e le emozioni che hanno contribuito a costruire la nostra identità". Le cinque tele diventano così un percorso nella memoria: dal volto del campione alle immagini di Mazzola in campo, dal ritratto alla dinamicità del gesto sportivo. Il linguaggio di Mangone trasforma il ricordo personale in una narrazione artistica capace di parlare a chi ha vissuto quella stagione e, allo stesso tempo, alle nuove generazioni.