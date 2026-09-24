Italiano: "Vlahovic il mio miglior attaccante, non so perché alla Juve non trovasse più posto"

Al Besiktas c'è anche Miretti: "Si era fatto male e per due settimane non l'ho avuto, si è rimesso a posto e ha fatto benissimo. L'ho voluto fortemente, qui servono 4 Under 23 e Fabio ha 100 partite in A. Ha tanto talento, alla Juve era un po' chiuso e ne abbiamo approfittato, può giocare in tanti ruoli in mezzo al campo. L'altra sera ha fatto un partitone e mi ha stupito".