Haaland sfida la bilancia (e Guardiola): la foto dopo Natale è virale. "Va tutto bene!"

Yamal e Haaland entrano nella squadra dei Funko Pop!
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Haaland rassicura Guardiola dopo le feste: posta la foto della bilancia (94,4 kg) su Instagram. "Va tutto bene"di Stefano Fiore
Il panettone e il cenone di Natale non hanno scalfito il cyborg. Erling Haaland ha risposto presente all'appello di Pep Guardiola, e lo ha fatto nel suo stile: ironico, diretto e social. Dopo che il tecnico del Manchester City aveva lanciato un ultimatum chiaro alla squadra in vista della ripresa, il bomber norvegese ha voluto rassicurare tutti pubblicando una "prova schiacciante" nelle sue storie Instagram: una foto della bilancia.
Il display segna 94,4 kg, un peso forma perfetto per la stazza imponente dell'attaccante, accompagnato dalla didascalia: "Va tutto bene!". Un messaggio che suona come una risposta diretta alle preoccupazioni del suo allenatore. Il post ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando le reazioni di tifosi e colleghi: tra i primi a commentare c'è stato Gianluigi Donnarumma, che ha risposto con una serie di emoji sorridenti, apprezzando lo spirito goliardico del norvegese.
La mossa di Haaland non è casuale. Prima di concedere tre giorni di riposo per le festività, Pep Guardiola era stato categorico: "Il calendario è fitto, i giocatori devono rilassarsi ma hanno un peso da rispettare". Il tecnico catalano aveva avvertito che, al rientro alla base, si sarebbe trasformato in un controllore severo: "Sarò lì per verificare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso, sabato rimarrà a Manchester". Pericolo scampato per Haaland: contro il Nottingham Forest, il numero 9 sarà regolarmente al suo posto, pronto a trasformare i carboidrati natalizi in gol.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa