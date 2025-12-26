Haaland sfida la bilancia (e Guardiola): la foto dopo Natale è virale. "Va tutto bene!"

La mossa di Haaland non è casuale. Prima di concedere tre giorni di riposo per le festività, Pep Guardiola era stato categorico: "Il calendario è fitto, i giocatori devono rilassarsi ma hanno un peso da rispettare". Il tecnico catalano aveva avvertito che, al rientro alla base, si sarebbe trasformato in un controllore severo: "Sarò lì per verificare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso, sabato rimarrà a Manchester". Pericolo scampato per Haaland: contro il Nottingham Forest, il numero 9 sarà regolarmente al suo posto, pronto a trasformare i carboidrati natalizi in gol.