Bisseck: "Abbiamo sofferto anche in 11 contro 10. Juve forte, noi dobbiamo migliorare"

14 Feb 2026 - 23:24

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus per 3-2 a San Siro. Queste le sue parole: "Era una partita tosta ma siamo contenti di aver vinto. Non è stato semplice. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte che ha giocato bene. A volte si deve soffrire e oggi lo abbiamo fatto. Dobbiamo fare meglio ma alla fine una vittoria è una vittoria. Abbiamo sbagliato qualcosa dietro, lo sappiamo. A volte però si deve anche parlare della bravura dell'avversario. La Juve ha giocato molto bene anche in dieci e ci ha messo in difficoltà. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, parla tanto di cose mentali perché a volte il calcio si decide nella testa. Il 2-2 ci ha fatto male ma siamo rimasti in partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare". 

