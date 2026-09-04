Chiesa out dalla lista Champions e ancora ai margini del Liverpool: così Fede rischia di perdere un altro anno

Oggi Fede è ai box per un problema muscolare patito a metà agosto. Uno stop che non gli ha permesso di essere convocato nelle prime partite del Liverpool di Iraola. E la sensazione (confermata anche dalla scelta sulla lista Champions) è che lo spazio, anche quando tornerà dall'infortunio, sarà pochissimo. I Reds infatti si sono rinforzati sugli esterni con l'arrivo di Bradley Barcola (pagato 123 milioni di sterline) e Victor Munoz, a cui vanno aggiunti la conferma di Cody Gakpo, corteggiato da City e Tottenham, e la promozione del giovane Rio Ngumoah. Chiesa è dunque il quinto esterno della batteria al momento, in fondo alle gerarchie.