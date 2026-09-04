Pallone d'Oro 2026, martedì i 30 finalisti: tutto sulla cerimonia del 26 ottobre

La corsa appare estremamente equilibrata e non vede un padrone assoluto: si parte da Rodri (Mondiale vinto con la Spagna e miglior giocatore del torneo); Lamine Yamal (Campione del mondo con la Spagna e vincitore della Liga); Fabian Ruiz (Mondiale, Champions League e Ligue 1); Khvicha Kvaratskhelia (Champions League e Ligue 1 da assoluto protagonista); i bomber Harry Kane (con anche la Bundesliga) e Kylian Mbappé e ovviamente Lionel Messi che ha guidato l'Argentina alla seconda finale dei Mondiali consecutiva.