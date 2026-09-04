Pallone d'Oro 2026, martedì i 30 finalisti: tutto sulla cerimonia del 26 ottobre

La settantesima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre 2026. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico: celebra il settantennale del trofeo portandolo nel Paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. La location esatta all'interno della capitale britannica e l'orario ufficiale di inizio saranno annunciati prossimamente dagli organizzatori.
Chi sono i candidati?
Le shortlist ufficiali saranno comunicate martedì 8 settembre 2026 da France Football: come sempre ci saranno 30 candidati per il Pallone d'Oro maschile e 30 candidate per il Pallone d'Oro femminile.
Chi sono i favoriti?
Uomini
La corsa appare estremamente equilibrata e non vede un padrone assoluto: si parte da Rodri (Mondiale vinto con la Spagna e miglior giocatore del torneo); Lamine Yamal (Campione del mondo con la Spagna e vincitore della Liga); Fabian Ruiz (Mondiale, Champions League e Ligue 1); Khvicha Kvaratskhelia (Champions League e Ligue 1 da assoluto protagonista); i bomber Harry Kane (con anche la Bundesliga) e Kylian Mbappé e ovviamente Lionel Messi che ha guidato l'Argentina alla seconda finale dei Mondiali consecutiva.
Donne
Il Barcellona domina i pronostici dopo una stagione da quattro trofei (Champions League, campionato, Coppa della Regina e Supercoppa): Alexia Putellas (miglior giocatrice dell'ultima Champions League); Ewa Pajor (capocannoniera della Champions con 11 reti); Aitana Bonmatí (vincitrice delle ultime edizioni).
Qual è il regolamento e come si vota?
Il premio fa riferimento alle prestazioni dell'intera stagione sportiva 2025/26 (compresi i Mondiali giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico). La giuria è composta da giornalisti specializzati: un rappresentante per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA maschile e un rappresentante per ciascuna delle prime 50 nazioni del ranking FIFA femminile.
Ogni giurato seleziona 10 nomi dalla lista dei 30 candidati, assegnando nell'ordine 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Chi totalizza il punteggio complessivo più alto vince il trofeo.
Quali altri premi saranno assegnati?
Oltre ai due Palloni d'Oro verranno consegnati: trofeo Kopa al miglior giovane, trofeo Yashin al miglior portiere, trofeo Gerd Müller ai migliori marcatori, trofeo Johan Cruyff ai migliori allenatori (maschile e femminile), premio Club dell'Anno alla miglior squadra maschile e femminile e premio Sócrates per l'impegno in iniziative sociali o umanitarie.