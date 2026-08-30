Liga, Real Madrid roboante: 4-0 al Malaga, Mourinho vola a punteggio pieno

Il Real Madrid di Mourinho fa sul serio, gol e spettacolo al Bernabeu nel 4-0 al Malaga. I padroni di casa premono forte sull’acceleratore fin dai primi minuti, e poco dopo il quarto d’ora stappano la partita: Mbappé si accende e innesca Bellingham, che parte in serpentina solitaria e chiude l’azione con un diagonale destro potente e preciso che vale l’1-0 al 19’. Sette minuti più tardi i protagonisti sono ancora loro: Mbappé prova a concludere ma il portiere avversario Herrero respinge, il tap-in di testa di Bellingham viene salvato in scivolata da Puga, ma la sfera sbatte sulla schiena di Herrero e si insacca in rete, per il 2-0. Alla mezz’ora i Blancos chiudono i conti: cross perfetto dalla destra di Alexander-Arnold, Mbappé si fa trovare pronto in area e con una girata al volo cala il tris. Gli ospiti all’intervallo sono già al tappeto e sotto di tre reti, ma il Real continua a divertirsi anche nella ripresa: all’ora di gioco Bellingham continua ad illuminare, ma la sua conclusione si stampa sull’incrocio dei pali. Nella mezz’ora finale le cose non cambiano, con le Merengues che sfiorano il poker più di quanto gli ospiti si avvicinino al gol della bandiera: al 91’ arriva infatti il poker definitivo, segnato da Arda Guler su assist di Vinicius. Il Real Madrid vince e sale a quota 9 punti, con 10 gol fatti e 2 subiti nelle prime tre partite.