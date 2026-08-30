Premier League: uno stellare Bruno Fernandes trascina il Manchester United, emozioni a gogo in Chelsea-Brighton col 4-3 Blues

Ottima partenza per Xabi Alonso sulla panchina del Chelsea, 4-3 al Brighton nella seconda giornata e punteggio pieno mantenuto. Avvio roboante dei Blues, che passano al quarto minuto con la rete di Lavia. Dieci minuti più tardi arriva già il raddoppio, Pedro Neto raccoglie l’assist di Morgan Rogers e fa 2-0 prima del quarto d’ora. Dopo la mezzora si iscrive alla festa anche Joao Pedro, sua la conclusione di destro in contropiede che vale il 3-0 al 32’. I Seagulls sembrano al tappeto, ma tre minuti più tardi trovano le forze di accorciare grazie a Yalcouyé. Dopo l’intervallo gli uomini di Hurzeler continuano a premere, e al 63’ si avvicinano ulteriormente grazie all’autorete di Joao Pedro. Il debuttante Martinez tra i pali salva più volte il risultato per i londinesi, che al 74’ rifilano il colpo del ko: botta di Cole Palmer da fuori area, che vale il 4-2 e riporta i padroni di casa a due lunghezze di vantaggio. Martinez è ancora protagonista con un altro paio di ottime parate, prima del gol del 4-3 di Gross al 96’, quando è ormai troppo tardi. Vince il Chelsea e sale a 6 punti, Brighton fermo a 3.