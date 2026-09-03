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Mbappé stava per essere rapito... da un baby criminale: il retroscena dalla Francia

Sgominata la banda francese guidata da un 18enne che aveva pianificato di rapire una ventina di vip: lo svela Le Parisien

03 Set 2026 - 17:56
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Un gruppo criminale voleva rapire Mbappé. No, non è uno scherzo: era questo il piano di una banda guidata da un 18enne franco-svizzero che mirava a catturare una lista di 26 personaggi famosi per poi chiedere un lauto riscatto. A svelarlo Le Parisien. Il leader - noto con lo pseudonimo Lester, ma identificato dalle forze dell'ordine come Clément L. - era già noto alle autorità e attualmente si trovava nel carcere di Villepinte per reati gravi.

La permanenza in cella, tuttavia, non gli ha impedito di mettersi in contatto con i suoi soci tramite dei cellulari di contrabbando, e dare loro indicazioni in merito ai rapimenti in programma. A scoprire la vicenda un'inchiesta della polizia della Brigade de répression du banditisme di Parigi. 

Ester Exposito e Kylian Mbappé: "Ecco cosa cerco in un uomo"

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