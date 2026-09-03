Mbappé stava per essere rapito... da un baby criminale: il retroscena dalla Francia

Un gruppo criminale voleva rapire Mbappé. No, non è uno scherzo: era questo il piano di una banda guidata da un 18enne franco-svizzero che mirava a catturare una lista di 26 personaggi famosi per poi chiedere un lauto riscatto. A svelarlo Le Parisien. Il leader - noto con lo pseudonimo Lester, ma identificato dalle forze dell'ordine come Clément L. - era già noto alle autorità e attualmente si trovava nel carcere di Villepinte per reati gravi.