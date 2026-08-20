Nove squadre in Europa, novità arbitrali e uno strano trend quando vince l'Arsenal: 5 curiosità sulla nuova Premier League

Ripartiamo da dove avevamo interrotto. Dal trionfo dell'Arsenal. Già, perché la vittoria dei Gunners, negli anni, ha spesso anticipato delle vittorie tutt'altro che scontate nelle stagioni successive. Nel 1947-48, l'Arsenal vince la sua sesta Premier, e l'anno dopo è la volta del primo storico trionfo del Portsmouth. Pochi campionati dopo (1952-53), il successo dei Gunners propizia un'altra indimenticabile prima volta, quella del Wolverhampton. Ma non è finita qui: nel 1971-72 il Derby County alza al cielo la sua prima Premier League, ricevendo anche in questo caso la 'benedizione' dei Gunners, vincitori l'anno precedente. L'ultima vittoria dell'Arsenal prima di quella firmata da Arteta, risalente alla stagione 2003-04, aveva propiziato la seconda Premier del Chelsea a distanza di ben 50 anni. Chissà cosa aspettarsi dalla stagione che sta per iniziare...