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David già nel mirino all'Atletico: "È in sovrappeso". A difenderlo ci pensa... Griezmann

Il francese ha difeso sui social l'ex juventino che deve ancora esordire con i Colchoneros

04 Set 2026 - 09:41
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I tifosi dell'Atletico Madrid hanno già messo nel mirino Jonathan David. L'ex Juve non ha ancora giocato eppure c'è già chi lo critica per le sue condizioni fisiche. Sui social il canadese è stato definito "sovrappeso" e a difenderlo ci ha pensato una ex bandiera dei Colchoneros. Parliamo di Antoine Griezmann che è intervenuto su Instagram con toni duri.

"Sei tu quello in sovrappeso" ha scritto il francese, sceso in campo per difendere il nuovo acquisto di Simeone. Insomma Griezmann ha cacciato gli artigli supportando David, chiamato adesso a rilanciarsi dopo il difficile periodo a Torino dove non ha lasciato tracce. A fine stagione l'Atletico potrà riscattarlo dalla Juve versando 25 milioni di euro.

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