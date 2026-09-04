Parataekwondo: argento di Bossolo al Grand Prix in Corea

Antonino Bossolo è medaglia d'argento al World ParaTaekwondo Grand Prix Series II nella categoria K44 -70 kg. Il siciliano, classe 1995, già bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi nel 2024, si è fermato soltanto nell'ultimo atto, contro il messicano Juan Diego García López, oro a Tokyo 2020 e bronzo come Bossolo a Parigi. La finale si è chiusa 0-2 per il messicano. Il risultato ottenuto a Muju, in Corea del Sud, consolida la posizione di Bossolo nel ranking di categoria, utile per la qualificazione ai Giochi 2028. "Sono piccoli tasselli che si mettono nel puzzle per arrivare al meglio a Los Angeles — ha dichiarato Bossolo —. È stata una bella esperienza, qui in Corea, nella casa del taekwondo. Non è stata una trasferta semplice, ma nonostante tutto ci siamo portati a casa una medaglia. Poteva andare meglio, come ogni volta, però va bene così". "Sto cominciando a conoscere avversari nuovi in una categoria nuova — ha concluso —, quindi è normale che all'inizio possa avere qualche difficoltà. Ci sono i presupposti per fare meglio in futuro".