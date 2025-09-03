Che beffa per Chiesa: è fuori dalla lista Champions, il Liverpool gli preferisce il 17enne Ngumoha

Si tratta di una vera e propria doccia fredda per Chiesa che a metà agosto aveva spinto per restare al Liverpool nonostante i noti corteggiamenti di Atalanta e Napoli: "Io qui sono felice qui, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".