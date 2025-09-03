Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
DOCCIA FREDDA

Che beffa per Chiesa: è fuori dalla lista Champions, il Liverpool gli preferisce il 17enne Ngumoha

L'ex Fiorentina e Juventus non sfiderà quindi l'Inter di Chivu a San Siro

03 Set 2025 - 22:45
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

È rimasto al Liverpool e ha deciso la prima giornata di campionato con un gol poco prima del gong. Ma per la seconda stagione di fila non disputerà la Champions League, almeno nella prima fase. Parliamo di Federico Chiesa che è stato escluso dalla lista dei 22 calciatori reds scelti dal tecnico Arne Slot per prendere parte alle prime otto partite della massima competizione continentale.

L'assenza dell'italiano è stata sottolineata dagli stessi media britannici dato che all'ex Juve è stato preferito Rio Ngumoha, il 17enne che pochi giorni fa ha regalato al Liverpool il prezioso successo nel recupero in casa del Newcastle. Nella lista dei convocati che vi riportiamo di seguito è regolarmente presente invece Giovanni Leoni: Alisson, Mamardashvili, Woodman, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Bradley, Leoni, Robertson, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch, Isak, Salah, Gakpo, Ekitike, Ngumoha.

Si tratta di una vera e propria doccia fredda per Chiesa che a metà agosto aveva spinto per restare al Liverpool nonostante i noti corteggiamenti di Atalanta e Napoli: "Io qui sono felice qui, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".

Leggi anche

Chiesa: "La Juve mi ha penalizzato, il gol mi ripaga del lavoro fatto. Diogo Jota mi ha aiutato, felice al Liverpool"

liverpool
chiesa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

I più visti di Calcio Estero

Clamoroso Ochoa: scappa di nascosto prima di firmare col Burgos

La Corte Suprema dice no alla scarcerazione, Robinho resta in prigione in Brasile

City ancora ko, il Brighton vince in rimonta. Il West Ham vince a Nottingham

Roberto De Zerbi

Ligue 1: De Zerbi cade ancora | Liga: frenata Barcellona col Vallecano

Amorim gioca con i magneti mentre lo United sprofonda: Zidane possibile sostituto

Il Real batte il Maiorca, Psg a valanga sul Tolosa con tripletta di Neves

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:31
Cutrone: "A Parma c'è tutto per far bene, ringrazierò per sempre il Como"
22:09
L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud
21:18
Napoli, Hojlund: "Sono emozionato, torno in A molto migliorato"
20:31
Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"
19:50
Barcellona, Yamal: "Champions? Vincerla qui sarebbe incredibile"