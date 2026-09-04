Trail senza confini: Ortles Haute Route, il sogno di Marco De Gasperi è realtà

Presentata ufficialmente nella sala stampa di Regione Lombardia a Milano la prima edizione di Ortles Haute Route Trail, l’evento ideato e fortemente voluto da Marco De Gasperi. Nonostante la scelta del comitato organizzatore di contingentare i pettorali per testare sul campo una macchina organizzativa particolarmente complessa, sono già oltre cinquecento gli atleti iscritti, per un totale di diciotto nazioni rappresentate e una partecipazione femminile che si attesta al 22 per cento. Un dato ancora più significativo se si considera che ben duecento atleti saranno al via della prova clou da120 chilometri per un dislivello positivo di novemila metri che - al via venerdì 11 settembre - settembre unirà Lombardia e Alto Adige attraversando l’Alta Via ricavata all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Oltre trecento concorrenti hanno invece scelto le due gare più corte: la 35 chilometri da 2000 metri D+ e la Open Trail "d'ingresso" da 12 chilometri e e 560 metri di dislivello positivo. Per entrambe le iscrizioni sono ancora aperte e i numeri sono in continua crescita.