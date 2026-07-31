Inghilterra

Chelsea, spese folli ma niente blocco mercato: Xabi Alonso se la cava con una multa

I Blues dovranno pagare 10 milioni di sterline per 74 violazioni sul mercato risalenti anche alla precedente proprietà 

31 Lug 2026 - 15:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Mercato bloccato, anzi no. La Federcalcio inglese ha inflitto "solo" una multa da 10 milioni di sterline al Chelsea, colpevole di aver violato tre diversi regolamenti: quello sugli agenti, sulla collaborazione con gli intermediari e infine sugli investimenti da parte di terzi sui giocatori. 

Come riportato nel comunicato della Football Association, oltre che con la sanzione pecuniaria i Blues erano stati inizialmente puniti con la sospensione di due finestre di mercato in entrata e con sei punti di penalizzazione in Premier League

A seguito dei ricorsi presentati dal Chelsea e dalle sue autodenunce, la FA ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2027 sia la sanzione in classifica che il divieto di tesseramento di nuovi giocatori. Il club di Londra, dunque, sarà libero di ingaggiare nuovi calciatori a meno che non commetta ulteriori violazioni che facciano poi scattare la sanzione.

Come evidenziato dalla Federazione inglese, il Chelsea ha ammesso tutte le 74 violazioni della regola E1.2 a partire dal 2022, anno in cui l'attuale proprietà dei Blues ha rilevato la società dalla precedente gestione di Roman Abramovic

La sanzione di 10 milioni di sterline inflitta dalla Commissione di regolamentazione non era soggetta a ricorso e l'intero importo sarà investito nel calcio di base.

Chelsea, quanti talenti bruciati: dai 70 milioni per Mudryk ai 56 per Bynoe-Gittens

1 di 14
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €

© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €

© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €

chelsea
football association
calciomercato

Premier League

19

Anfield saluta Salah e Robertson: ovazione e striscioni per due leggende Reds

Chelsea, spese folli ma niente blocco mercato: Xabi Alonso se la cava con una multa

TQS: Phil Foden (Manchester City)

Niente Milan per Foden: blindato dal Manchester City fino al 2030

Lo United presenta il nuovo Old Trafford mentre sul nuovo San Siro tutto tace: è l'ennesimo smacco all'Italia

38

"Gabi ti amo lo stesso", le lacrime del City: tutto il meglio dalla parata Arsenal per la vittoria della Premier

00:32
13 MCH GUARDIOLA SUL BUS PER TG 26/5 MCH

Guardiola, saluto da brividi al suo Manchester City

De Zerbi salva gli Spurs, Emery rovina la festa a Guardiola. Chelsea fuori dalle coppe

21

L'omaggio dei tifosi del City nell'ultima in casa di Guardiola.

19

Anfield saluta Salah e Robertson: ovazione e striscioni per due leggende Reds

I più visti di Calcio Estero

Uefa, è scontro aperto con Infantino: "Boicottiamo tutte le competizioni Fifa"

Clamoroso Infantino: Mondiale in vendita con quote a fondi Usa legati alla famiglia Trump

Infantino all'attacco con una lettera-ultimatum alle federazioni: "O state con me o perdete il 75% dei fondi"

La Concacaf sta con la Uefa: "no" ai fondi privati voluti dalla Fifa e da Infantino

Ancelotti conferma: "Contattato dalla Figc, ma ho un impegno con la Seleçao". Che stoccata a Neymar

Francia, ecco Zidane: "Allenare la nazionale era l'unica cosa che volevo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:19
Quando gli juventini applaudirono Baresi: sfidò i divieti per omaggiare le vittime dell'Heysel
17:11
Monza, il 4 agosto l'amichevole contro il Milan Futuro
CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV
17:07
Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti
17:06
La MotoGP della nuova era partirà ancora dalla Thailandia: a Buriram il primo GP del 2027
17:20
Genny Di Virgilio omaggia Baresi: ecco la statuina dedicata alla leggenda rossonera