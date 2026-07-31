Chelsea, spese folli ma niente blocco mercato: Xabi Alonso se la cava con una multa

Chelsea, quanti talenti bruciati: dai 70 milioni per Mudryk ai 56 per Bynoe-Gittens
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €
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Mercato bloccato, anzi no. La Federcalcio inglese ha inflitto "solo" una multa da 10 milioni di sterline al Chelsea, colpevole di aver violato tre diversi regolamenti: quello sugli agenti, sulla collaborazione con gli intermediari e infine sugli investimenti da parte di terzi sui giocatori.
Come riportato nel comunicato della Football Association, oltre che con la sanzione pecuniaria i Blues erano stati inizialmente puniti con la sospensione di due finestre di mercato in entrata e con sei punti di penalizzazione in Premier League.
A seguito dei ricorsi presentati dal Chelsea e dalle sue autodenunce, la FA ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2027 sia la sanzione in classifica che il divieto di tesseramento di nuovi giocatori. Il club di Londra, dunque, sarà libero di ingaggiare nuovi calciatori a meno che non commetta ulteriori violazioni che facciano poi scattare la sanzione.
Come evidenziato dalla Federazione inglese, il Chelsea ha ammesso tutte le 74 violazioni della regola E1.2 a partire dal 2022, anno in cui l'attuale proprietà dei Blues ha rilevato la società dalla precedente gestione di Roman Abramovic.
La sanzione di 10 milioni di sterline inflitta dalla Commissione di regolamentazione non era soggetta a ricorso e l'intero importo sarà investito nel calcio di base.
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €
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