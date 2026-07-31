Chelsea, spese folli ma niente blocco mercato: Xabi Alonso se la cava con una multa

A seguito dei ricorsi presentati dal Chelsea e dalle sue autodenunce, la FA ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2027 sia la sanzione in classifica che il divieto di tesseramento di nuovi giocatori. Il club di Londra, dunque, sarà libero di ingaggiare nuovi calciatori a meno che non commetta ulteriori violazioni che facciano poi scattare la sanzione.