Premier League, Enzo Fernandez è solo l'ultimo: spesi oltre quattro miliardi di euro
In Premier ben sei i colpi oltre i cento milioni. Da Anderson a Rogers passando per Tonali e Barcola, quanti assegni da nove cifre staccati oltremanica
Fino a dieci anni fa, solamente due affari di mercato avevano superato quota 100 milioni di euro. Nel 2013, il trasferimento di Gareth Bale al Real Madrid era stato il primo a sfondare le nove cifre. Tre anni dopo, aveva versato la stessa cifra il Manchester United nelle casse della Juventus per Paul Pogba. In entrambi i casi, Premier League protagonista. Oggi colpi del genere, per il campionato inglese, sono all'ordine del giorno. E la finestra di mercato appena terminata ne è la dimostrazione.
Regina della sessione appena conclusa è il Manchester City, con 526 milioni di euro spesi. Ultimo arrivato è Enzo Fernandez, con il City Group che ha staccato un assegno da 125 milioni di sterline (pari a 145.9 milioni di euro). Ma l'argentino non è l'unico centrocampista ad aver raggiunto la corte di Enzo Maresca per cifre simili. Ben due calciatori sono stati visti e acquistati dai Citizens nella vetrina del Mondiale. Prima Elliott Anderson, ceduto dal Nottingham Forest per 135.4 milioni di euro, e successivamente Ayyoub Bouaddi, che ha lasciato il Lille per 95 milioni più cinque di bonus.
Il City è comunque in buona compagnia. Un gradino sotto i Citizens c'è il Chelsea. In una finestra da porte girevoli, con trasferimenti in entrata e in uscita come se piovessero, i Bleus si sono aggiudicati Morgan Rogers dall'Aston Villa, divenuto l'inglese più costoso di sempre, raggiungendo 117 milioni di sterline (136.5 milioni di euro).
E a pochi chilometri da Stamford Bridge, nel nord di Londra, c'è chi ha messo un italiano al centro del progetto. E' Sandro Tonali la new entry più onerosa per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Nelle casse del Newcastle sono finiti ben 100 milioni di sterline, l'equivalente di 115 milioni di euro bonus compresi. Per un solo un milione altri due giocatori si sarebbero potuti unire a questo club. Sono 99, infatti, i milioni di euro investiti dagli Spurs sia per Savinho (ex Manchester City) sia per Mateus Fernandes (dal West Ham).
Sesto e ultimo mister 100 milioni è Bradley Barcola, neo acquisto del Liverpool. I Reds hanno sborsato l'equivalente di 143,5 milioni di euro, bonus compresi (123 milioni di sterline) nelle casse del Psg per l'erede di Mohamed Salah. Meritano una menzione, sebbene al di sotto della fantomatica soglia, il passaggio di Bruno Guimaraes dal Newcastle all'Arsenal, e i quasi 76 milioni spesi dal Manchester United per l'ex Brighton Baleba. Ma la lista è ben più lunga.