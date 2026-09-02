Premier League, Enzo Fernandez è solo l'ultimo: spesi oltre quattro miliardi di euro

Regina della sessione appena conclusa è il Manchester City, con 526 milioni di euro spesi. Ultimo arrivato è Enzo Fernandez, con il City Group che ha staccato un assegno da 125 milioni di sterline (pari a 145.9 milioni di euro). Ma l'argentino non è l'unico centrocampista ad aver raggiunto la corte di Enzo Maresca per cifre simili. Ben due calciatori sono stati visti e acquistati dai Citizens nella vetrina del Mondiale. Prima Elliott Anderson, ceduto dal Nottingham Forest per 135.4 milioni di euro, e successivamente Ayyoub Bouaddi, che ha lasciato il Lille per 95 milioni più cinque di bonus.