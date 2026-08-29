Premier League, altro pari per il Liverpool di Iraola: 2-2 con il Nottingham Forest

Stenta ancora a decollare il nuovo Liverpool di Andoni Iraola, che deve accontentarsi infatti per la seconda volta consecutiva di un pareggio per 2-2. Se nel primo turno di Premier League la rimonta era stata ai danni del Newcastle, nella prima partita del tecnico basco ad Anfield è il Nottingham Forest a fermare i Reds sul pari, con Isak e Muñoz a rispondere alla rete dell’ex Bologna Ndoye e al rigore di Gibbs-White.