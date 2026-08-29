Premier League, altro pari per il Liverpool di Iraola: 2-2 con il Nottingham Forest

Stenta ancora a decollare il nuovo Liverpool di Andoni Iraola, che deve accontentarsi infatti per la seconda volta consecutiva di un pareggio per 2-2. Se nel primo turno di Premier League la rimonta era stata ai danni del Newcastle, nella prima partita del tecnico basco ad Anfield è il Nottingham Forest a fermare i Reds sul pari, con Isak e Muñoz a rispondere alla rete dell’ex Bologna Ndoye e al rigore di Gibbs-White.
LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 2-2
Dopo il pareggio centrato all’ultimo respiro contro il Newcastle a St James’ Park nel primo turno di campionato, il Liverpool fa il suo esordio stagionale ad Anfield, dove presto giocherà anche Bradley Barcola: chiuso infatti oggi un accordo col Psg per portare il francese alla corte di Iraola, per oltre 140 milioni di euro tra parte fissa e possibili bonus. Prima di ufficializzare l’acquisto del transalpino, i Reds devono però scendere in campo contro il Nottingham Forest di Glasner e al 24’ si ritrovano a inseguire: dopo essersi reso pericoloso in un paio di circostante in avvio di gara, l’ex Bologna Ndoye riesce a trafiggere Alisson al terzo tentativo, trasformando nell’1-0 ospite l’assist di Gibbs-White. I padroni di casa provano allora a rispondere con Wirtz, ma il tedesco si vede annullare per fuorigioco quello che sarebbe stato il gol del pari al 32’. A ristabilire l’equilibrio ci pensa quindi Isak al 60’, appoggiando in rete il cross di Gakpo, ma l’1-1 dura solo una manciata di minuti. Al 70’ il Forest torna infatti avanti grazie al rigore trasformato da Gibbs-White, dopo il fallo di Alisson su Neco Williams. Il Liverpool fa fatica, ma all’82’ riesce a pareggiare 2-2 con Víctor Muñoz, autore di un gran gol alla sua prima da titolare ad Anfield in Premier League. I Reds conquistano così il loro secondo punto in campionato, mentre la squadra di Nottingham ottiene il suo primo punticino.