Inghilterra

Premier League, altro pari per il Liverpool di Iraola: 2-2 con il Nottingham Forest

Secondo pari in due partite di campionato per i Reds: Iraola costretto a rimontare nella sua prima ad Anfield 

29 Ago 2026 - 15:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Stenta ancora a decollare il nuovo Liverpool di Andoni Iraola, che deve accontentarsi infatti per la seconda volta consecutiva di un pareggio per 2-2. Se nel primo turno di Premier League la rimonta era stata ai danni del Newcastle, nella prima partita del tecnico basco ad Anfield è il Nottingham Forest a fermare i Reds sul pari, con Isak e Muñoz a rispondere alla rete dell’ex Bologna Ndoye e al rigore di Gibbs-White.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 2-2

Dopo il pareggio centrato all’ultimo respiro contro il Newcastle a St James’ Park nel primo turno di campionato, il Liverpool fa il suo esordio stagionale ad Anfield, dove presto giocherà anche Bradley Barcola: chiuso infatti oggi un accordo col Psg per portare il francese alla corte di Iraola, per oltre 140 milioni di euro tra parte fissa e possibili bonus. Prima di ufficializzare l’acquisto del transalpino, i Reds devono però scendere in campo contro il Nottingham Forest di Glasner e al 24’ si ritrovano a inseguire: dopo essersi reso pericoloso in un paio di circostante in avvio di gara, l’ex Bologna Ndoye riesce a trafiggere Alisson al terzo tentativo, trasformando nell’1-0 ospite l’assist di Gibbs-White. I padroni di casa provano allora a rispondere con Wirtz, ma il tedesco si vede annullare per fuorigioco quello che sarebbe stato il gol del pari al 32’. A ristabilire l’equilibrio ci pensa quindi Isak al 60’, appoggiando in rete il cross di Gakpo, ma l’1-1 dura solo una manciata di minuti. Al 70’ il Forest torna infatti avanti grazie al rigore trasformato da Gibbs-White, dopo il fallo di Alisson su Neco Williams. Il Liverpool fa fatica, ma all’82’ riesce a pareggiare 2-2 con Víctor Muñoz, autore di un gran gol alla sua prima da titolare ad Anfield in Premier League. I Reds conquistano così il loro secondo punto in campionato, mentre la squadra di Nottingham ottiene il suo primo punticino.

premier league
liverpool
nottingham forest

Premier League

Lo United presenta il nuovo Old Trafford mentre sul nuovo San Siro tutto tace: è l'ennesimo smacco all'Italia

Il Liverpool si salva ancora nel finale: anche con il Nottingham Forest finisce 2-2

Maresca e Iraola, gioia e sollievo: il City vince al 91', il Liverpool si salva al 99' su rigore contro il Newcastle

12

Da così a così, Haaland stupisce col nuovo taglio: "Non me ne frega"

I campioni non sbagliano all'esordio: Arsenal, 3-0 al neopromosso Coventry

Il record, la favola e una nuova regola. E quando vince l'Arsenal... 5 curiosità sulla nuova Premier League

Pietro Lupi

Chelsea, spese folli ma niente blocco mercato: Xabi Alonso se la cava con una multa

TQS: Phil Foden (Manchester City)

Niente Milan per Foden: blindato dal Manchester City fino al 2030

Lo United presenta il nuovo Old Trafford mentre sul nuovo San Siro tutto tace: è l'ennesimo smacco all'Italia

I più visti di Calcio Estero

Bufera Cristiano Ronaldo: sostituito all'intervallo, si arrabbia ma l'Al Nassr rimonta

Palmeiras in campo con una maglia... azzurra: omaggio all'Italia del 2006 FOTO

MCH BAYERN-STOCCARDA MCH

Il Bayern non conosce mezze misure: cinque gol allo Stoccarda

Sterling nei guai, accusato di guida pericolosa e possibile uso di droga: rischia il carcere

Francia, ecco Zidane: "Allenare la nazionale era l'unica cosa che volevo"

Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:23
Marc Marquez senza rivali al Motorland, podio per Alex e per Bezzecchi
FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN
16:21
Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie. Nico Gonzalez-Zhegrova, destino incrociato
16:15
Aragon è terra dei Marquez: doppietta nella Sprint
16:08
Marquez Sr: "Decisivo il sorpasso al via". Bezzecchi: "Giornata meravigliosa"
16:08
Stella Rossa, tifosi omaggiano Mladic: coppe a rischio